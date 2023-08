Square Enix a reparlé des performances de l'exclu PS5 Final Fantasy 16. Un flop ? L'éditeur japonais en dit plus et aurait fait une grande annonce sur son avenir.

Dire que Final Fantasy 16 était attendu est un doux euphémisme. À l'arrivée, c'est l'un des épisodes les plus appréciés et les mieux notés sur Metacritic, aussi bien par la presse spécialisée que les joueurs, même s'il a évidemment divisé. Son orientation résolument action l'éloignant des racines RPG de la franchise. Un FF « grandiose mais imparfait » pour notre chère Tiny_Ellie. Mais maintenant que le lancement est derrière Square Enix, comment se comporte l'exclu PS5 en termes de ventes ? Est-ce un énorme carton ou un flop monumental ?

Final Fantasy 16 est un échec sur PS5... ou pas !

En trois jours de commercialisation seulement, Final Fantasy 16 s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires sur PS5. Des premiers chiffres « extrêmement solides » pour Square Enix. « Avec 38 millions de consoles PlayStation 5 distribuées au 31 mars 2023 (ndlr : plus de 40 millions actuellement), les ventes de FF16 ont dépassé les trois millions d'unités dans le monde plusieurs jours après sa sortie. Compte tenu des chiffres de ventes du célèbre Final Fantasy 7 Remake, et de la différence dans la base installée de PS4 lors de la sortie du jeu, nous pouvons voir que le taux d'attachement de Final Fantasy 16 est très élevé au regard du nombre de PS5 sur le marché ».

Devant ce constat, l'éditeur avait ajouté que « les premiers résultats de vente sont extrêmement solides et nous continuerons à multiplier les initiatives afin d'encourager encore plus de gens à jouer au jeu ». Tous les voyants étaient au vert, mais depuis quelques heures, ça ne semble plus le cas. D'après Takashi Mochizuki de Bloomberg, qui relaie l'analyste David Gibson présent lors du dernier bilan de Square, la firme nippone aurait espéré faire mieux et aurait pointé du doigt une « adoption lente de la PlayStation 5 ».

Square Enix vraiment déçu des ventes PS5 de Final Fantasy 16 ? Il y a eu un malentendu d'après Gibson. « Espérer n'était pas le bon terme. Désolé. Les résultats collaient à leurs attentes avec un taux de pénétration très bon. Comme ils l'ont dit lorsqu'ils ont annoncé les 3 millions de jeux vendus ». Dans un tweet indisponible, pour une raison inconnue, il précise même que Square a amorti les coûts de développement de Final Fantasy 16.

Une grande annonce ?

Selon un autre message de David Gibson (via ResetERA), et peut-être grâce aux ventes de Final Fantasy XVI, Square Enix va produire désormais moins de projets de moyenne envergure et plus de AAA. Néanmoins, la société aurait averti « qu'il faudra plusieurs mois pour que l'impact se fasse ressentir ». Tout va bien dans le meilleur des mondes pour l'éditeur nippon ? Pas tout à fait. L'entreprise a en effet été sanctionné en Bourse à cause de ses résultats globaux. La baisse des revenus des départements mobile et MMO (porté par Final Fantasy 14) a pour le coup réellement déçu le marché boursier.

Cette déclaration de se focaliser sur des projets plus longs et plus chers à développer, si elle est bien vraie, n'a peut-être pas non plus aidée. Quant aux ventes actuelles de Final Fantasy 16, Square Enix n'a rien dit. Il y a-t-il eu un essoufflement malgré tout ? Réponse peut-être lors du prochain bilan ou d'une communication officielle de l'éditeur.