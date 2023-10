Final Fantasy 16 a déchaîné les passions lors de sa sortie le 22 juin dernier, en bien comme en mal. Il fallait s’y attendre, l’orientation action plus prononcée et ses airs de Game of Thrones ont partagé la communauté. Le monde de Valisthéa et ses protagonistes ont tout de même trouvé écho chez une partie des joueurs qui espéraient l’annonce d’un DLC pour prolonger l’expérience encore un peu. Square Enix a étendu ses demandes, et plusieurs extensions sont en cours de préparation. Naoki Yoshida, producteur de FF16, a appelé à la patience, mais il vient de faire une autre annonce tout autant réclamée, si ce n’est plus.

La collaboration Final Fantasy 16 tant attendue

Naoki Yoshida a une double casquette. D’un côté producteur de FF16, où il travaille sur du contenu supplémentaire à la demande des joueurs, de l’autre directeur de Final Fantasy 14 et ses multiples extensions. Beaucoup de fans du MMORPG espéraient alors une collaboration entre les deux jeux qu’il supervise. Il avait répondu avec humour qu’il devait s’interroger lui-même et après des discussions qu’on imagine animées, cela a porté ses fruits. A l’occasion du dernier FanFest, Square Enix officialisé une collaboration entre Final Fantasy 14 et FF16. Les joueurs du MMORPG pourront ainsi affronter Ifrit aux côtés de Clive lors d’une quête spéciale afin de récupérer l’armure du héros et, surtout, obtenir une monture à l’effigie de ce bon vieux Talgor. Cette nouvelle mission arrivera à une date indéterminée et gratuitement pour l’ensemble des joueurs.

Des nouvelles de FF14 Dawntrail et de la version Xbox

Dans l’actualité, Square Enix a apporté plus de précisions quant à la fameuse beta ouverte de Final Fantasy 14 sur Xbox. Si le portage largement dû est attendu pour le printemps 2024, les plus curieux pourront l’essayer entre janvier et février 2024. Une date concrète sera communiquée ultérieurement. Cette version permettra au MMORPG de tourner en 4K sur Xbox Series X, tandis que les deux modèles profiteront de temps de chargement rapides pour mieux apprécier leur séjour en Eorzéa. Les vétérans ont quant à eux pu en apprendre davantage sur Final Fantasy 14 Dawntrail. L'extension prévue pour l’été prochain ajoutera donc un nouveau job de rôdeur vipère, un combattant à deux lames dont le style rappelle à la communauté un certain Zidane. L’aventure se déroulera dans le continent de Tural où les aventuriers pourront se promener dans ses cités, ses zones en-dehors, mais aussi les "Échos de Vana'diel" qui donneront un aperçu du monde de FF11.