En plus d’une nouvelle bande-annonce, Final Fantasy 16 a dévoilé plein d’informations sur le jeu, son univers et ses personnages. Bonne nouvelle, il est déjà entièrement jouable.

Cette fois c’était la bonne. Attendu depuis un an et demi à chaque conférence, Final Fantasy 16 s’est enfin remontré au State of Play de juin 2022 avec une nouvelle bande-annonce. Un trailer qui fait la part belle aux Primordiaux, les invocations, aux personnages, à l’histoire, mais aussi au gameplay qui trahit une interface encore perfectible. Quelques heures après cette annonce, Square Enix dévoile plein d’images et d’infos sur FF16. Petit récap.

L'équipe de développement de Final Fantasy 16

Après un Final Fantasy XV qui a divisé, Square Enix a confié les rênes de Final Fantasy 16 à celui qui avait sauvé FF14 : Naoki Yoshida. Pour l’épauler dans sa tâche, le producteur du jeu a constitué une dream team de vétérans composée de plusieurs de ses compères du MMORPG, dont le compositeur du jeu et le scénariste de l’excellente extension Heavensward. Voici la liste des grands noms qui vont façonner FF16 :

Producteur : Naoki Yoshida (FF14, Dragon Quest X)

: Naoki Yoshida (FF14, Dragon Quest X) Directeur principal : Hiroshi Takai (FF5, SaGa Frontier, The Last Remnant)

: Hiroshi Takai (FF5, SaGa Frontier, The Last Remnant) Directeur créatif et scénario original : Kazutoyo Maehiro (FF14, FF 12, The Last Remnant)

: Kazutoyo Maehiro (FF14, FF 12, The Last Remnant) Responsable localisation : Michael-Christopher Koji Fox (FF14, FF11, FF7 Dirge of Cerberus)

: Michael-Christopher Koji Fox (FF14, FF11, FF7 Dirge of Cerberus) Directeur artistique : Hiroshi Minagawa (FF14, FF 12, FF Tactics)

: Hiroshi Minagawa (FF14, FF 12, FF Tactics) Responsable des combats : Ryota Suzuki (Devil May Cry 5, Dragon's Dogma, Marvel VS Capcom 2)

: Ryota Suzuki (Devil May Cry 5, Dragon's Dogma, Marvel VS Capcom 2) Conception des personnages : Kazuya Takahashi (FF14, FF 10, FF11)

: Kazuya Takahashi (FF14, FF 10, FF11) Compositeur : Masayoshi Soken (Final Fantasy 14)

Où en est le développement de FF16 ?

Quant au développement en lui même, l'équipe arrive dans sa phase finale. Final Fantasy 16 est même déjà entièrement jouable, mais les équipes ont besoin de plus de temps pour l'optimiser et le peaufiner.

Sous la direction de Hiroshi Takai, l’équipe est entrée dans la dernière phase du développement et s’attache maintenant à peaufiner les détails tout en progressant vers la version finale du jeu et son lancement. J’aimerais, pour ma part, les remercier personnellement pour leurs efforts tout le long de ce projet. Grâce à la puissance de la PlayStation 5, vous embarquerez pour un voyage fluide, à l’histoire captivante et riche en sensations fortes qui ne vous laissera pas indifférents. Alors préparez-vous, l’attente touche à sa fin ! - Naoki Yoshida, producteur de Final Fantasy 16

Pour ce qui est du développement, j’ai le plaisir de vous annoncer que le jeu est entièrement jouable, du début à la fin. Il nous reste toutefois une montagne de travail, de l’optimisation au peaufinage des derniers détails, pour boucler cette ultime étape de finalisation. - Hiroshi Takai, Directeur de Final Fantasy XVI

Les Primordiaux jouables dans Final Fantasy 16

La dernière bande-annonce de Final Fantasy 16 met en avant les Primordiaux. Ces puissantes créatures sommeillent dans le corps de quelques élus appelés les Émissaires. Ces êtres possèdent alors un don exceptionnel : celui d’incarner ces invocations et d’utiliser leurs pouvoirs.

Si le personnage principal Clive Rosfield est nommé Gardien de Rosalia pour ses talents à l’épée, il est confirmé qu’il utilisera tout un arsenal d’attaques propres à ces Primordiaux. On nous promet d’ailleurs des affrontements épiques entre ces invocations, que l’on devrait pouvoir entièrement jouer. Notre protagoniste devrait donc lui-même devenir un Emissaire mais on est pas à l’abri d’un twist.

De nouveaux personnages présentés

Le trailer, intitulé Dominance, présente également deux nouveaux personnages. D’abord Hugo Kupka, consultant économique à l'ascension fulgurante. Autrefois simple soldat de l’armée républicaine, l’homme imposant obtint fortune et pouvoir grâce à son éveil en tant qu’Émissaire du Primordial Titan. Il exerce désormais sa position au sein de la sphère politique de Dalméquie, où il prend part à de nombreuses décisions sur les questions militaires et politiques du pays. Son destin va cependant chavirer suite à sa rencontre avec Benedikta.

Hugo Kupka , Émissaire du Primordial Titan

Cette dernière s’est hissée au poste de commande du corps d'espionnage de l'armée valœdoise, mais elle est surtout l'Émissaire de Garuda, maîtresse du vent et des tempêtes. La femme à la jeunesse tumultueuse se retrouve confrontée à son passé alors qu’elle est en mission pour retrouver le second Primordial du Feu. Elle croisera alors la route de Clive, lui-même à la recherche d’Ifrit pour assouvir sa revanche.