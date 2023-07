Voilà maintenant un mois que Final Fantasy 16 a débarqué en exclusivité sur PS5. À l'instar de beaucoup de FF avant lui et certainement comme d'autres à l'avenir, l'œuvre de la Creative Business Unit III, la division de Square Enix dirigée par Naoki Yoshida, a justement divisé. L'absence de réelles mécaniques RPG, son contenu secondaire chiche et son système de combat bien trop orienté action ont déçu une partie des fans historiques de la licence. Au point de faire de Final Fantasy 16 un échec commercial ? Square Enix prend la parole pour livrer sa propre vérité.

Final Fantasy 16, un gros raté pour Square Enix ?

Le 28 juin dernier, soit six jours après le lancement de Final Fantasy 16, Square Enix indiquait avec joie que son nouveau JRPG s'était déjà écoulé à 3 millions d'exemplaires à travers le monde. Un chiffre de ventes qui avait interrogé et amené de nombreuses comparaisons, car inférieur à celui réalisé par le dernier AAA solo en date de la saga, FF7 Remake, vendu à 3,5 millions d'unités en trois jours lors de sa sortie sur PS4. Évidemment, étant donné que le parc de PS5 installé est bien moindre que le nombre de PS4 entre les mains des joueurs à cette époque, la comparaison n'a pas vraiment lieu d'être.

C'est plutôt l'information partagée par Famitsu selon laquelle les ventes de Final Fantasy 16 avaient chuté de près de 90% lors de sa deuxième semaine de commercialisation au Japon qui avait de quoi surprendre, alors que le jeu semblait vraiment attendu au tournant par un grand nombre de joueurs. Dans un communiqué transmis à IGN, Square Enix prend la parole pour évoquer les chiffres de ventes de FF16 et rassurer les fans qui pourraient penser que l'avenir de la série en jeu. On n'est visiblement loin de ce scénario catastrophe, étant donné que pour la firme nippone tous les voyants sont au vert.

Square Enix considère que les premiers résultats de vente de Final Fantasy 16 sont extrêmement bons, et nous continuerons à mettre en place des initiatives pour encourager encore plus de personnes à jouer au jeu.

Des chiffres honorables

Square Enix parle de résultats très positifs, mais ne donne aucun nouveau chiffre, ce qui laisse tout de même songeur. Cela signifie-t-il qu'après s'être écoulé à trois millions d'unités en six jours, les ventes de Final Fantasy 16 ont drastiquement ralenti et que le chiffre de ventes n'a que peu évolué depuis ? Difficile de l'affirmer, mais Square Enix tente de se montrer rassurant en expliquant justement que seuls 38 millions de PS5 sont disponibles sur le marché, ce qui rend la performance de FF16 encore plus honnête. Peut-être qu'un futur DLC poussera davantage de joueurs à se plonger dans l'aventure de Clive Rosfield. Rappelons que le FF le mieux vendu de la série demeure le légendaire Final Fantasy 7, écoulé à environ 14 millions d'exemplaires sur PS1. FF16 a encore du boulot pour rattraper son illustre aîné.