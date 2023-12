Final Fantasy 16 a laissé peu de joueurs indifférents, en bien comme en mal. Nouveaux venus et néophytes débattent encore sur son cas, certains appréciant son gameplay, d’autres regrettant sa direction trop éloignée des anciens épisodes de la série. L’action-RPG est malgré tout parvenu à se glisser dans la liste des nominés de plusieurs catégories des Game Awards 2023, pour tout de même repartir avec le prix de la meilleure bande originale. Et forcément, ça se fête. À l’occasion de la cérémonie, Square Enix a levé le voile sur les deux DLC de FF16, avec une annonce des plus surprenantes.

Un DLC très demandé pour Final Fantasy 16

Les aventures de Clive et ses alliés vont se prolonger le temps de deux DLC, développés suite aux demandes des joueurs. Le premier, Echoes of the Fallen, débloque une toute nouvelle histoire, des combats, des armes, accessoires et augmente le niveau maximum. Un scénario supplémentaire qui prend place juste avant l’affrontement final alors que de mystérieux cristaux noirs circulent sur le marché noir. La surprise à laquelle personne ne s’attendait, c’est que cette première extension est disponible dès aujourd’hui sur le PlayStation Store. Aucun prix annoncé pour le moment, mais le DLC pourra être acheté séparément ou via un passe d’extension. En bonus, les joueurs recevront la Buster Sword de Cloud de FF7 pour tout achat de l’un des deux.

Le second DLC de Final Fantasy 16 va lui faire revenir une invocation ô combien demandée. L’action-RPG s’est distingué pour sa mise en scène dantesque et ses combats de monstres à grande échelle impressionnants. Pourtant, l’une des créatures emblématiques de la licence manquait à l’appel : Leviathan. Il arrivera finalement avec la seconde extension payante : The Rising Tide. Prévue pour le printemps 2024, elle se focalisera visiblement davantage sur de nouveaux défis que sur l’histoire. Il faudra attendre encore un peu avant de plus amples informations, mais avec la sortie surprise du premier DLC de Final Fantasy 16 et l’arrivée de FF7 Rebirth le 29 février, les joueurs auront largement de quoi patienter.