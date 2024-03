Alors que l'optimisation de Final Fantasy 16 avait posé question à sa sortie sur PS5, l'interrogation est légitimise s'agissant de sa version PC. Si nous ne disposons pas encore des configurations requises détaillées, voici toutefois quelques éléments de réponse, avec des petits bonus.

Final Fantasy 16 s'Ifrit au PC

Il semblerait que la Creative Business Unit III de Square Enix va mettre le paquet sur la version PC de Final Fantasy 16. Le portage en est actuellement à sa phase finale d'optimisation. Déjà très beau sur PS5, parfois au détriment de la fluidité, le jeu devrait briller sur PC. Pour en profiter pleinement, il vaudra toutefois mieux disposer d'une configuration digne d'un Émissaire. On nous promet en tout cas une framerate supérieur à 100 FPS sur les plus grosses machines. Entendez par là à minima une RTX 4070 en 1440p, et une RTX 4080 en 4K, et leur équivalent chez AMD pour les détails graphiques à leur maximum. Espérons tout de même que cette version PC soit à la hauteur du très réussi portage d'Horizon Forbidden West.

Il n'y en aurait d'ailleurs a priori pas que pour les bolides de course. Le portage PC devrait afficher de nombreux réglages graphiques pour une expérience visuelle sur mesure. Les classiques préréglagles « bas, moyen, élevé et très élevé » devraient être de la partie et modifiables à l'envi. Puisque Final Fantasy 16 jouit du SSD de la PS5, un véloce SSD sera toutefois « vivement recommandé » sur sa version PC. Ne comptez donc pas trop sur un bon vieux disque dur, sauf si vous voulez attendre plusieurs minutes entre chaque temps de chargement.

De bonnes nouvelles bientôt, et pas que sur PC ?

Comme mentionné plus haut, le portage PC de Final Fantasy 16 approche à grands pas. Qui dit phase finale d'optimisation dit donc un déploiement incessamment sous peu. Pour patienter, une démo forcément gratuite sera mise en ligne pour tester la bête. Dans un autre registre, la version PS5 va bientôt accueillir son deuxième DLC. Nous pouvons ainsi tabler sur une Complete Edition sur PC, avec le jeu de base et ses deux extensions. Il se pourrait par ailleurs que le PC ne soit pas le seul endroit où Clive et ses amis vont poser leur Valis(théa).

D'autres plateformes sont en effet considérées. Nous pouvons donc facilement imaginer une sortie sur Xbox Series X/S et sur Nintendo Switch. Que cette dernière arrive via le Cloud ou sur la très attendue Switch 2, cela reste à voir. Tout ceci dépendra toutefois certainement du succès ou non de la version PC. On surveille donc de très près ce premier portage, à l'instar certainement de nombreux adeptes de cette plateforme dernièrement bien chouchoutée par PlayStation.