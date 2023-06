On ne compte plus les trailers et les séquences de gameplay de Final Fantasy 16 diffusées par Square Enix ces derniers mois. Le studio japonais est bien conscient qu'un rien suffit à enflammer la communauté, qui attend le jeu depuis près de trois ans maintenant. Mais ça y est, FF16 est bientôt là. À quelques jours de sa sortie sur PS5, le jeu s'est montré une nouvelle fois lors du Summer Game Fest 2023. Et la bonne nouvelle, c'est que les fans n'auront pas à se contenter de toucher avec les yeux ou à attendre le 22 juin pour jouer à Final Fantasy 16 !

La démo de Final Fantasy 16 disponible

Cela faisait partie des annonces attendues du Summer Game Fest 2023. Lors de son livestream de lancement dédié au jeu, Square Enix a annoncé l'arrivée d'une démo de Final Fantasy 16 sur PS5. L'occasion pour le titre de montrer une nouvelle fois son gameplay explosif, histoire de faire saliver les joueurs. Dès le aujourd'hui, le 12 juin 2023 à 10h00, vous pourrez enfin poser vos mains sur le nouveau jeu de la saga de RPG culte.

Bien sûr, cette démo de Final Fantasy 16 permettra avant tout aux fans de découvrir le système de combat et l'univers du jeu et une bonne partie du prologue. Ce sont en effet les deux premières heures qui seront jouables avec votre progression qui sera conservée dans le jeu final. Celles et ceux qui parviendront à venir à bout de ces moments de l’adolescence de Clive débloqueront une seconde démo qui se concentre davantage sur les combats. Attendez-vous à un affrontement contre un Primordial (invocation), ce qui devrait vous permettre de vous faire une bonne idée des mécaniques plus orientées action. Les fameux accessoires, permettant de personnaliser le gameplay, seront évidemment disponibles pour convaincre les plus réfractaires au genre.

Une dernière bande-annonce avant sa sortie

Dans le même temps, l'équipe a dévoilé une ultime bande-annonce lors de l'événement, qui fait encore une fois la part belle au gameplay et au scénario. Rappelons quand même le synopsis de départ de l'aventure concoctée par la Creative Business Unit III, la division de Square Enix en charge du développement.