Est-ce qu'un Final Fantasy qui ne divise pas la communauté serait vraiment un véritable FF ? Quand on y pense, les épisodes de la licence à faire l'unanimité sont rares et Final Fantasy 16, malheureusement pour Square Enix, ne fait pas partie de cette catégorie. La faute à des mécaniques RPG en retrait et un système de combat résolument orienté action qui n'a pas plu à tout le monde. Malgré cela, le jeu dispose évidemment de sa communauté de fans, et celle-ci essaye de se faire entendre depuis plusieurs semaines en réclamant du nouveau contenu. Leur vœu vient d'être exaucé.

Attention, la suite de cet article contient quelques spoilers sur l'histoire de Final Fantasy 16.

De grandes nouvelles pour les joueurs de Final Fantasy 16

La PAX West a battu son plein à Seattle du 1ᵉʳ au 4 septembre. Le salon américain réserve toujours son petit lot d'annonces et de surprises. Alors quand Square Enix a annoncé une conférence dédiée à Final Fantasy 16, la communauté y a vu une opportunité pour révéler l'arrivée de DLC. Et ça n'a pas loupé. Naoki Yoshida a pris la parole pour annoncer l'arrivée de nouveaux contenus, gratuits comme payants.

A commencer par une importante mise à jour gratuite disponible dès maintenant, qui ajoute du contenu inédit. Vous pouvez désormais modifier l'apparence de l'épée de Clive sans avoir à changer d'arme. Le patch embarque aussi des tenues alternatives pour le héros, Jill, Talgor, Ambroisie et Joshua. Le Japonais explique également que son équipe a ajouté « d'autres modifications mineures basées sur les commentaires des joueurs, tels que de nouveaux types de commandes et plus encore ».

Une mise à jour généreuse donc, mais ce n'est pas tout. Naoki Yoshida annonce aussi que deux DLC payants sont en cours de développement. « Ce qui est ressorti le plus fortement c'est que les gens voulaient en voir plus de l'histoire de Valisthea et passer plus de temps avec ses habitants », dévoile le producteur. Au vu de ses propos, on peut imaginer que ces DLC seront centrés sur des personnages secondaires de Final Fantasy 16 et qu'ils nous feront, pourquoi pas, découvrir de nouvelles zones. Les joueurs espèrent certainement qu'une de ces deux extensions intègre enfin Léviathan, le primordial légendaire qui n'apparaît pas dans le jeu, mais qui est pourtant évoqué à plusieurs reprises.

La version PC refait parler d'elle

Pourtant, Square Enix précisait en début d'année qu'aucun contenu additionnel n'était prévu pour FF16. Pendant l'été, Naoki Yoshida avait fait naître l'espoir chez les fans en déclarant qu'au vu de leurs retours, un DLC était bien envisagé. Finalement, ce n'est pas une mais deux extensions qui nous parviendront.

Au-delà de ça, le producteur avait beaucoup de choses à dire durant la conférence, puisqu'il a aussi dévoilé que la version PC de Final Fantasy 16 était officiellement en développement. On ne sait pas vraiment combien de temps il faudra attendre avant qu'elle soit disponible, mais on peut miser sur une sortie mi 2024 au plus tôt. En effet, il y a quelques mois, Naoki Yoshida expliquait qu'après l'arrivée du jeu sur PS5, il faudrait plus de six mois à l'équipe de développement pour optimiser la version PC. En tout cas, les nouvelles sont très bonnes concernant Final Fantasy 16 et on espère surtout que ces deux mystérieux DLC payants se dévoileront assez rapidement.