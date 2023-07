C’était une annonce inespérée. Square Enix et Xbox ont annoncé un partenariat plus ferme, qui commencera avec l’arrivée d’un des Final Fantasy les plus appréciés sur les dernières consoles de Microsoft.

Naoki Yoshida et la Creative Business III ont dernièrement concentré tous leurs efforts sur Final Fantasy 16 et son lancement. Un jeu particulièrement attendu au tournant qui a clivé en raison de son rythme hachuré, de son gameplay orienté action et de son contenu annexe ennuyeux. L’exclusivité PS5 désormais sortie, les équipes peuvent enfin reprendre pleinement du service avec FF14. Justement, le MMORPG a tenu une conférence particulièrement attendue par sa communauté et Square Enix n’a pas déçu. En plus de révéler la nouvelle extension du jeu, l’éditeur japonais a fait une annonce que plus aucun joueur Xbox n’espérait.

Final Fantasy 14 arrive sur Xbox, d'autres jeux à venir

« Le partenariat entre Square Enix et Sony n’a jamais été aussi fort », déclarait en juin dernier Jim Ryan, grand patron de PlayStation. Et pourtant… Dans la soirée du vendredi 28 juillet 2023, Square Enix a profité du Final Fantasy XIV Fan Fest pour faire une annonce pour le moins étonnante. Après des années d’espoir et de vaines réclamations, l’éditeur japonais va enfin arrêter de bouder les joueurs Xbox. Naoki Yoshida a été rejoint sur scène par Phil Spencer pour annoncer une portage de FF14 sur Xbox Series X et S pour le printemps 2024. Une bêta ouverte sera mise à disposition des joueurs lors des mises à jour 6.5x, prévues à une date encore indéterminée. Un énorme pas en avant, qui témoigne d’une nouvelle collaboration entre Square Enix et la marque verte.

« Nous souhaitons réunir la communauté Xbox et vos Guerriers de la Lumière ensemble, d’une manière sûre, sécurisée, engageante et par-dessus tout amusante. Nous considérons également que c'est un moment décisif dans notre relation avec Square Enix et l'équipe de Final Fantasy, puisque nous envisageons de collaborer plus étroitement à l'avenir », a commenté Phil Spencer sur scène. Le partenariat entre Square Enix et Xbox ne s’arrêtera cependant pas en si bon chemin : les deux entreprises collaboreront à l’avenir pour porter les futurs jeux Square sur les consoles Xbox, mais ce ne sera pas systématique.

De gauche à droite, Takashi Kiryu (président de Square Enix), Phil Spencer (président de Xbox) et Naoki Yoshia (producteur de FF14)

Bientôt une version d’essai sur Xbox Series

Le président du groupe japonais a confirmé que leurs productions sortiront sur les plateformes Xbox « quand cela sera possible », sous-entendu quand il n’y aura aucun contrat d’exclusivité signé avec Sony voire Nintendo, comme ce fut le cas avec Final Fantasy 16 ou encore Dragon Quest Treasures. Reste maintenant à voir quels étaient les termes du contrat entre PlayStation et Square Enix concernant le dernier épisode numéroté de la saga. A ce stade, il faudra certainement s’armer de patience avant d’espérer voir FF16 arriver sur Xbox.

En attendant, la communauté de Microsoft pourra découvrir le premier succès de la Creative Business Unit 3. Final Fantasy XIV se laissera donc dans un premier temps approcher par les joueurs Xbox Series X et S prochainement. Cette version permettra au jeu de tourner en 4K sur le modèle le plus puissant, quand les deux consoles bénéficieront de temps de chargement rapides pour mieux apprécier leur séjour en Eorzéa. L'essai gratuit sera également disponible sur ces plateformes, sachant qu’il s’étend désormais à l’intégralité de A Realm Reborn et aux extensions Heavensward et Stormblood. Les joueurs pourront y jouer jusqu’au niveau 70 et ce sans aucune restriction de temps de jeu.