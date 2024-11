L'un des plus grands Final Fantasy crée la surprise et confirme une rumeur de cet été. Ce jeu ultra apprécié, qui est l'un des plus grands succès de la franchise, est de retour.

Le chantier FF7 Remake 3 se poursuit en dépit des ventes décevantes de Final Fantasy 7 Rebirth. D'ailleurs, le réalisateur Naoki Hamaguchi et le producteur Yoshinori Kitase ont pris la parole pour donner des nouvelles du développement. Actuellement, l'intrigue est bouclée, les concepts bien en place et la production a donc pleinement été entamée. Rendez-vous dans quelques années, surtout si les équipes décident d'opérer un changement au niveau du moteur de jeu, ce qui n'est pas sûr à l'heure d'écrire ces lignes.

Ce Final Fantasy au succès mondial revient de façon inattendue

Square Enix n'a pas eu le succès escompté avec FF7 Rebirth et FF16, mais peut toujours compter sur l'un des meilleurs Final Fantasy de la franchise : FF14. Le MMORPG qui a connu un démarrage très compliqué, avant de renaître complètement et de séduire des millions de joueurs. Cet été, le site Exputer a suggéré que le titre pourrait revenir sous la forme d'un jeu mobile. Eh bien l'éditeur japonais a fait une grande annonce en ce sens avec l'officialisation de Final Fantasy 14 Mobile.

Ce Final Fantasy XIV Mobile, qui est développé par Lightspeed Studios (une filiale de Tencent), sortira d'abord en Chine. « Des ajustements seront effectués selon les retours des joueurs lors de sa sortie mondiale prévue ultérieurement » précise Square Enix. Un projet supervisé par Naoki Yoshida qui vise à recréer fidèlement l'histoire, les combats et les autres aspects du jeu original - comme les activités (pêche, les courses de chocobo...) - disponible sur consoles et PC. Évidemment, tout l'aspect communautaire de Final Fantasy 14 sera également présent. L'objectif est donc d'être au plus proche de la version de base, mais en s'adaptant aux plateformes mobiles iOS et Android, notamment en revoyant les graphismes.

« Les fonctionnalités hors combat, telles que les Disciples de la Terre et de la Main, seront également fidèlement implémentées et nous sommes impatients de grandir aux côtés de la communauté passionnée de Final Fantasy 14 » explique Naoki Yoshida. Il n'y a en revanche aucune date de sortie, ni même d'explication sur le modèle économique qui sera peut-être amené à évoluer d'ailleurs en fonction des retours.

Source : site officiel FF14.