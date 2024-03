Square Enix et Xbox renforcent leur partenariat avec l’arrivée d’un des Final Fantasy les plus appréciés sur les consoles Xbox Series X et S.

Depuis quelques jours maintenant, les joueuses et les joueurs PS5 peuvent enfin découvrir l’après-Midgar. FF7 Rebirth a reçu un accueil tonitruant de la critique, et les premiers retours de la communauté sont tout aussi dithyrambiques. Pendant ce temps, les fervents de la marque Xbox attendent toujours et encore la fin des exclusivités des derniers épisodes majeurs. Si l'invocation de FF7 Remake et FF16 sur les consoles de Microsoft n'est pas à l'ordre du jour, les amoureux de la licence pourront très prochainement se perdre pendant des centaines, que dis-je des milliers, d’heures dans l’un des Final Fantasy les plus populaires de la licence.

Après des années d’espoir et de vaines réclamations, les joueurs Xbox ne seront plus boudés. Juillet 2023, Microsoft et Square Enix faisaient une annonce inespérée : l’arrivée de FF14 sur les consoles du constructeur. « Nous souhaitons réunir la communauté Xbox et vos Guerriers de la Lumière ensemble, d’une manière sûre, sécurisée, engageante et par-dessus tout amusante. », déclarait alors Naoki Yoshida, grand sauveur du MMORPG. Après une petite période d’essai lors d’une bêta ouverte le mois dernier, Final Fantasy 14 est fin prêt à sauter dans le grand bain. Le rendez-vous est donné au 21 mars 2024 sur Xbox Series X et S, sachant que les membres du Gamer Pass Ultimate pourront récupérer la Starter Edition à compter de cette date jusqu’au 19 avril. Elle comprend le jeu de base ainsi que les extensions Heavensward, Stormblood ainsi que 30 jours gratuits à l’abonnement.

Pour rappel, seule la version Xbox Series de Final Fantasy 14 tournera en 4K, quand les deux modèles de la console profiteront de temps de chargement rapides afin de mieux apprécier leur séjour en Éorzéa. Le fameux essai gratuit disponible sur les autres plateformes sera lui aussi disponible, sachant qu’il s’étend désormais à l’intégralité de A Realm Reborn ainsi qu’aux extensions Heavensward et Stormblood. En d’autres termes, les joueurs Xbox pourront y jouer jusqu’au niveau 70 et ce sans aucune restriction de temps de jeu.