Super Mario Bros est attendu pour le 29 mars 2023 dans nos salles obscures et compte mettre le paquet pour satisfaire les fans. Et il le prouve une nouvelle fois en vidéo.

Super Mario Bros fait le beau et nous offre un extrait inédit

La soirée des Game Awards 2022, pourtant déjà chargée en annonces, a fait une petite place à Nintendo qui en a profité pour nous dévoiler un court extrait du nouveau film de sa mascotte. On peut y voir le célèbre moustachu se balader au royaume champignon entouré de tout un tas de Toad plus mignons les uns que les autres.

Loin d’être l'aventurier expérimenté qu’il est dans les jeux, notre plombier semble ici totalement perdu et découvre en même temps que nous le royaume et ses environs.

Incarné par Chris Pratt, grandement moqué sur le net, dans sa version anglaise, c’est Pierre Tessier qui prendra la salopette en France, tandis que Christophe Lemoine prêtera sa voix à Bowser. Deux acteurs connus dans le milieu et qui n’en sont pas à leur premier tour d’essai, loin de là.

Loin du film raté des années 90, ce nouveau film Super Mario Bros devrait ravir les fans en multipliant les références aux jeux de la licences comme Mario Kart 8 Deluxe, Mario Paper, Donkey Kong ou encore Super Mario Galaxy. Les fans les plus hardcore remarqueront également de nombreux clins d'œil un poil plus discrets, comme l'apparition de sons ou d'objets marquants des jeux dont s'inspire le film. Du bon gros fan service comme on l'aime.