Le film Super Mario Bros est encore victime d’un gros leak. Alors qu’un nouveau trailer sera dévoilé à l’occasion d’un Nintendo Direct ce mardi 29 novembre à 23h, plusieurs posters viennent dévoiler le design d'un personnage emblématique à l’avance. Voici toutes les dernières images.

Plusieurs leaks du film Super Mario Bros

Le film Super Mario Bros s’est révélé en grande pompe en octobre dernier. Sept ans après son annonce initiale, l’adaptation se prépare à dévoiler un second trailer ce soir. Un teasing de Big N laisse clairement entendre que la Princesse Peach se dévoilera au grand jour, du moins officiellement. Son design a en effet été révélé il y a quelques mois à cause d’une publicité McDo. C’est désormais un aperçu de meilleure qualité que nous pouvons découvrir grâce à une série d’affiches dévoilées avant l’heure.

L’occasion de voir Peach sous un meilleur jour, mais aussi Luigi qui avait été brièvement révélé à la toute fin de la première bande-annonce. Plus concrètement on retrouve une collection de posters mettant en avant les personnages principaux du film. Mario et Luigi devant leur van dans une ville proche de notre monde (probablement Brooklyn ou New Donk City) avec en arrière-plan un personnage qui ressemble quelque peu à Pauline. Une autre affiche met plutôt l’accent sur la bande de méchants du film Super Marios Bros. On y aperçoit Bowser accompagné de Koopa Troopas et de Paratroopas.

Rendez-vous ce soir à 23h au Nintendo Direct pour découvrir une nouvelle vidéo du film Super Mario Bros. La nouvelle bande-annonce devrait mettre Peach et son château à l’honneur. En attendant, vous pouvez découvrir les nouveaux leaks juste en-dessous :