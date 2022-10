La performance de Chris Pratt dans le film Super Mario Bros n’a pas convaincu les fans. On a compilé les meilleurs Tweets et surtout les pus drôles.

Dès l’annonce de Chris Pratt en tant que rôle principal du film Super Mario Bros, les fans ont émis des inquiétudes. La première bande-annonce était donc particulièrement attendue au tournant, les joueurs impatients (ou pas) de découvrir ce que l’interprétation de la star hollywoodienne de Mario. Le couperet est tombé dans la nuit du 6 octobre, ça n’a rien du célèbre plombier qui a marqué l’histoire du jeu vidéo. Forcément, les réactions ont été vives sur les réseaux et surtout très drôles. Voici un florilège des meilleurs tweets qui démontent ou se moquent de Chris Pratt dans le film Super Mario Bros.

Quand les internautes se moquent de Chris Pratt et du film Super Mario

Chris Pratt avait prévenu : sa voix de Mario « est différente de tout ce que vous avez entendu auparavant ». L’acteur connu pour Les Gardiens de la Galaxie ou encore Jurassic World s'était dit « très fier de son interprétation » en janvier dernier. Il n’avait pas menti, ça ne ressemble en effet en rien aux autres versions du plombier. Et pour cause, il utilise purement et simplement sa voix de base. Pas d’accent italien, pas d’efforts pour ressembler au matériau original, les internautes sont aussi amusés que dégoûtés.

« Ok, en y repensant, c'est vraiment trop drôle » explique une internaute en citant un article où Chris Pratt explique que sa voix dans le film Super Mario Bros est du jamais entendu.

Chris Pratt a passé des mois à s'entraîner pour que sa voix sonne comme Chris Pratt. Bravo !

Vous voyez, c'est à ça que la voix de Mario doit ressembler

La voix de Chris Pratt est au film Super Mario ce qu'étaient les dents humaines de Sonic au film.

La version française à l'honneur

Pas de chance pour les américains donc, ils vont devoir subir ce que l’on a vécu avec le film Sonic. En revanche, s’il y a bien une version qui a fait l'unanimité c’est la VF du film Super Mario Bros. Outre-Atlantique, nos talents français ont conquis les fans qui jalousent ouvertement nos acteurs. Cocorico !

La France a quelqu'un qui sonne exactement comme Mario et nous on a Chris Pratt.