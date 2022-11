Quel pourrait bien être le jeu de sport le plus populaire au monde ? Epineuse question dont le site futbin a voulu répondre en proposant un résultat des recherches effectuées sur Google au cours des 12 derniers mois, un très bon indicateur pour avoir un début de réponse. Alors, plutôt FIFA ou PES ?

FIFA en tête ?

Les dix jeux qui ressortent le plus dans les recherches Google sont les suivants :

FIFA 22

PES 22

PES 21

NBA 2K22

eFootball 22

Rocket League

Cricket 22

FIFA 23

WWE 2k22

La liste indique clairement que ce sont évidemment les jeux football qui sont populaires dans le monde. En fait, quatre des jeux vidéo de la liste sont des jeux de foot dont la version la plus récente de FIFA. Les autres jeux vidéo tournent autour de la course automobile, du cricket et du basket-ball, qui représentent les deux jeux vidéo NBA les plus récents.

En Occident majoritairement c'est FIFA qui remporte haut la main le titre de jeu de sport le plus populaire. Ainsi, le jeu de 2022 représente près de 78,8% sur l'ensemble des pays. Le jeu est arrivé en tête au sein de 141 pays. Il est intéressant de noter à quel point le catch est populaire aux USA puisque c'est WWE 2K22 qui ressort le plus Outre-Atlantique.

Enfin notons aussi l'importance de la NBA en Chine avec un résultat assez révélateur et une large victoire pour NBA 2K22. Encore une fois le score de popularité n'indique pas forcément le jeu le plus vendu même si pour le cas de FIFA on sait que le jeu réalise des ventes exceptionnelles.

