FF9 Remake se fait attendre, mais les fans n'ont pas le temps. Ça tombe bien il existe déjà une alternative et c'est absolument sublime. On pourra dire ce que l'on veut, certain joueurs ont vraiment beaucoup de talent.

C’est l’un des remakes les plus attendus alors qu’il n’est même pas officialisé, FF9 Remake se fait grandement désirer. Il faut dire que si l’on a Final Fantasy 7 à la bouche dès que l’on parle de la licence, le neuvième épisode est l’un des plus appréciés par les fans. Peut-être plus édulcoré que les autres jeux, plus heroic fantasy aussi, mais son charme est indéniable. Alors, quand les rumeurs ont commencé à parler d’un remake en cours de développement, inutile de dire que beaucoup de joueurs sont devenus impatients.

Pourquoi attendre FF9 Remake quand il en existe déjà un superbe ?

Mais en attendant ce potentiel FF9 Remake, qui n’a par ailleurs même pas été officialisé ou quoi que ce soit, pourquoi ne pas se tourner vers la communauté ? Il s’avère en effet que certains fans ont du talent, beaucoup, beaucoup de talent. L’un des chantiers les plus connus concernant FF9 est assurément le mod Moguri. Depuis 2019, ce mod s’assure de donner une seconde jeunesse à Final Fantasy 9 en améliorant pratiquement tout. Récemment, le mod a reçu une mise à jour massive, l’update 9.0, qui change encore tout.

Plus que jamais, FF9 a son remake. Le jeu, avec le mod Moguri, est sublime. Les arrière-plans ont tous été retravaillés pour être affinés, au même titre que certains modèles encore vieillots et les tableaux lors des combats. Le travail est colossal, mais le rendu vaut le détour.





FF9 ©Moguri Mod

Le mod Moguri est bien entendu totalement gratuit, il nécessite toutefois le patcher Memoria (disponible sur la page du mod en question) pour être installé. Évidemment, tout est gratuit mais nécessite une version Steam de FF9, payante bien entendu.

Pour vous donner une idée du travail, voici une video de présentation des améliorations. A noter qu'il s'agit ici d'une version antérieure à celle proposée aujourd'hui, mais le taf est déjà énorme.