Alors que le Summer Game Fest 2023, où tout est possible, s’apprête à être lancé, une équipe de passionnés dévoile son propre FF9 Remake et c’est sublime.

Les rumeurs autour de Final Fantasy 9 Remake se font plus persistantes. Tout a commencé avec le fameux leak Nvidia il y a deux ans. Suite à une faille, une liste de jeux à venir avait été récupérée. Elle n’avait pas manqué de faire sourire les internautes tant elle paraissait saugrenue quand soudain… plusieurs noms se sont confirmés. Une tendance qui ne faiblit pas, puisque aujourd’hui encore des titres de cette liste s’officialisent. Tomb Raider, The Talos Principle 2, Mortal Kombat 1 ou encore Kingdom Hearts 4 sont autant d’exemples qui donnent du poids au leak. Et dedans, un nom a particulièrement retenu l’attention : FF9 Remake. Un titre qui serait bien réel selon plusieurs sources sérieuses. En attendant une annonce officielle, des fans se sont mis à l'œuvre pour réaliser ce doux rêve des joueurs et c’est magnifique.

25 minutes de gameplay pour FF9 Memoria Project

Final Fantasy 9 Memoria Project se montre enfin. Depuis trois ans maintenant, une petite équipe de 50 développeurs professionnels s’est mise en tête de créer son propre remake du RPG emblématique de la PS1. L’objectif est davantage de redonner vie à ce jeu qui leur tient à cœur en le remettant au goût du jour avec des graphismes modernes portés par l’Unreal Engine 5. Ce fan made n’a donc pas vocation à sortir, ni à être jouable. Et c’est d’autant plus regrettable que le projet met des étoiles plein les yeux. Après avoir partagé régulièrement des nouvelles du fruit de leur travail, l’équipe publie plus de 25 minutes de gameplay montrant clairement ce que le fameux FF9 Remake pourrait donner.

La passion de l’équipe se ressent. Des environnements et modèles de personnages minutieusement recréés à l'interface utilisateur complète, en passant par le doublage intégral ou les musiques réorchestrées, elle n'a pas lésiné sur les moyens. Alexandrie est plus belle et charmante que jamais en 3D. Avec tout ce soin, ces détails et les animations, cette recréation force le respect. De quoi mettre l’eau à la bouche à l’heure où les rumeurs de FF9 Remake se font plus insistantes.

Plusieurs sources, dont Jeff Grubb et Gematsu, sont formelles. Square Enix a bien son propre remake dans les cartons. Son un insider à en devenir, dont les leaks commencent petit à petit à se préciser, le gameplay ne devrait pas être bouleversé comme avec FF7 Remake. On peut donc s’attendre à un jeu en tour par tour soit en HD-2D (pensez Octopath Traveler), soit dans la veine de ce Memoria Project. L’un dans l’autre, l’annonce officielle ne devrait pas avoir lieu avant un moment. La rumeur veut que Final Fantasy 9 Remake ne sorte pas avant deux ans, avec une exclusivité PS5 qui se profile. Il ne faudrait pour sûr pas compter sur une version Nintendo Switch. Seul le temps nous dira ce qu'il en est vraiment.