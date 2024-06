FF9 Remake fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Il faut bien admettre qu'après le travail assez formidable sur FF7, les fans de Final Fantasy en veulent toujours plus avec le même traitement sur d'autres épisodes. D'autant que FF9 a toujours reçu beaucoup d'éloges. L'attente est donc d'autant plus grande et la pression sur les épaules de Square d'autant plus lourde.

MAJ : Peu après la publication de cet article, nous avons reçu un communiqué de la part d'Epic Games qui déclare avoir fait le nécessaire pour empêcher d'autres fuites similaires : « Nous avons publié une mise à jour afin que les outils tiers ne puissent pas faire apparaître de nouveaux titres de produits non publiés dans le catalogue Epic Games Store ».

FF9 Remake et le nouvel espoir

Comme le rapporte Insider-Gaming, une nouvelle plateforme, EpicDB, similaire à SteamDB pour l'Epic Games Store, a récemment révélé de nombreux détails sur des jeux non encore publiés et du contenu inédit, y compris des références à FF9 Remake. Cette fuite survient alors qu'EpicDB, exploitée par un tiers, dévoile plus d'informations que prévu à travers les API de l'Epic Games Store.

Parmi les révélations, des données concernant un "Deluxe Upgrade", des bonus de précommande, et différentes versions de jeu pour les tests ont été découvertes pour FF9 Remake. Cette information corrobore les rumeurs précédentes selon lesquelles ce remake était en développement, une information d'abord apparue dans une fuite de la liste GeForce Now de Nvidia en 2021. Attention, tout ceci ne pourrait être qu'un simple placeholder pour plus tard (Un placeholder peut être une entrée provisoire indiquant qu'un jeu ou un contenu spécifique est prévu mais sans détails confirmés).

Un leak qui fait parler

Le leak a suscité beaucoup d'excitation parmi les fans, mais elle a aussi mis en lumière des préoccupations concernant la sécurité des données sur ces plateformes. Bien que le site EpicDB ait été rapidement mis hors ligne, l'impact de ces révélations continue de se faire sentir.

SteamDB et EpicDB sont des bases de données qui exploitent les API (Application Programming Interface) des plateformes respectives pour collecter et afficher des informations détaillées sur les jeux vidéo. Voici comment elles fonctionnent :

Accès aux API : les API fournissent des points d'accès pour obtenir des données sur les jeux, telles que les statistiques de joueurs, les mises à jour, les prix, et l'historique des modifications. Collecte de Données : ces bases de données récupèrent automatiquement les informations via les API, en scannant régulièrement les données disponibles sur les plateformes. Affichage : les données collectées sont ensuite présentées sur les sites Web SteamDB et EpicDB (hors ligne actuellement) sous forme de graphiques, de tableaux et de listes, permettant aux utilisateurs d'accéder facilement aux informations sur les jeux.