En 2021, les fans de FF9 ont failli avoir un arrêt cardiaque. En effet, Nvidia a été victime d'un énorme leak, et une liste contenant plusieurs jeux a été publiée sur la Toile. Certains d'entre eux ont d'ailleurs été annoncés dans les mois qui ont suivi. Et qui pouvait-on voir au milieu de tous ces titres ? Le remake de Final Fantasy 9. Autant dire que la communauté était enflammée. Le problème, c'est qu'on est en 2024, et qu'il n'y a toujours aucune confirmation officielle en vue. Mais ça va peut-être bientôt changer, du moins si on en croit un gros indice laissé par une grande figure de Square Enix.

FF9 Remake s'invite dans FF14, ça cache un secret

Tout a commencé à la PAX East 2024, lorsque l'extension Dawntrail pour Final Fantasy 14 a été révélée, avec une date de sortie fixée au 2 juillet 2024. Yoshi-P, le réalisateur du jeu, a présenté deux objets à récupérer via l'édition Collector. La surprise, c'est qu'on a affaire aux deux personnages principaux de FF9, à savoir Zidane et Garnet. Ils prendront la forme de petites mascottes qui pourront vous accompagner tout au long de votre aventure. Attention, pour avoir Zidane, il faudra passer par la case précommande.

Pour beaucoup, cette annonce ne laisse aucune place au doute : l'annonce de FF9 Remake est en approche. Si quelques joueurs sont aussi formels, c'est également parce que Yoshi-P a dit une phrase étrange. « Vous avez peut-être remarqué beaucoup de références à Final Fantasy IX ici, mais la raison est un secret », a-t-il expliqué, un grand sourire au visage. Fait-il référence au remake ? Eh bien, ça reste une possibilité, même s'il faut éviter d'affirmer quoi que ce soit. En tout cas, ça a mis l'eau à la bouche de plus d'un fan.

Bien évidemment, Yoshi-P peut tout simplement être en train de jouer avec nos émotions. N'oublions pas qu'il y a déjà eu des collaborations entre Final Fantasy 14 et d'autres opus, comme avec le 8 dans Shadowbringers. Il peut donc s'agir d'une simple coïncidence, qui profite de l'engouement autour des rumeurs d'un FF9 Remake pour faire monter l'excitation. Pour une poignée de joueurs, il vaut donc mieux ne pas trop s'emballer. Pourtant, de nombreux leakers s'accordent à dire qu'il existe bel et bien, même si on nous appelle à patienter un certain temps.

Un remake qui prend son temps ?

Eh oui, selon le leaker I'm A Hero Too, FF9 Remake est effectivement dans les tuyaux. Il a juste « besoin d'être peaufiné ». En conséquence, il ne faut pas l'attendre avant 2025. Et là, on parle de son annonce, et non de sa sortie. L'année dernière, notre homme avait aussi précisé que le jeu « n'arrivera définitivement pas sur Switch ». Est-ce qu'il débarquera plutôt sur la Nintendo Switch 2 ? Difficile de se prononcer en l'absence d'une déclaration de la part du studio japonais.

De son côté, le leaker Silknight affirme que FF9 Remake va tenter d'être le plus fidèle possible à l'expérience de base. Par contre, il ne bénéficierait pas d'un budget aussi conséquent que celui de FF7. Au vu du temps que prend la refonte totale du septième opus, on pourrait comprendre que Square Enix ait envie de lever le pied à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, il faut prendre tout ça avec des pincettes, car rien n'est confirmé. On nage dans les rumeurs, et de toute évidence, ça va rester un bon moment comme ça.