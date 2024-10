Quel avenir pour la saga JRPG de Square Enix après le portage PC de Final Fantasy 16 ? Une partie des équipes en place sont sur FF7 Remake 3. Le dernier gros morceau de la trilogie qui ne devrait pas être disponible avant plusieurs années. Mais depuis quatre ans, les fans de la première heure attendent surtout le retour de FF9. Car oui, selon les rumeurs et le fameux leak de Nvidia, ce projet existe bien.

Naoki Yoshida répond encore aux questions sur FF9 Remake

Cela fait quatre ans qu'on entend parler de FF9 Remake, sans que l'éditeur japonais n'ait annoncé quoi que ce soit. En juin dernier aux alentours de la période du feu E3, Naoki Yoshida s'est même expliqué là-dessus et a indiqué ne pas travailler sur cette hypothétique nouvelle version. Une rumeur très insistante qui a été ravivée en raison de contenu Final Fantasy 9 dans FF14 Dawntrail. Il n'en fallait pas plus pour que certains internautes y voient une confirmation flagrante de FF9 Remake.

Lors d'une interview avec JP Games, Naoki Yoshida a fait une déclaration qui risque encore de décevoir. « Le concept original de Final Fantasy 14 était de servir de parc à thème pour la franchise. Et c'est pour cette raison que nous voulions intégrer FF9. Nous n'avions jamais envisagé cette collaboration en rapport avec un quelconque remake de Final Fantasy 9. Bien sûr, cela pourrait avoir du sens d'y penser de cette manière, mais ça n'a jamais été notre intention » explique t-il.

« Si nous devions attendre un quelconque projet de remake, nous ne ferions qu'attendre en nous disant « Quand allons-nous pouvoir incorporer l'essence de FF9 et lui rendre hommage ? » Je pense donc que si une équipe devait se lancer dans un remake de Final Fantasy IX, je le souhaiterais bonne chance (rires) » ajoute t-il.

Naoki Yoshida nie donc encore sa participation à un éventuel FF9 Remake, voire même l'existence du projet. Un démenti pour mieux surprendre ? Mystère. Néanmoins, le producteur a déclaré que s'il devait s'occuper d'une telle chose, il conserverait les combats au tour par tour, ce que suggère d'ailleurs un nouveau leak. En revanche, la structure serait possiblement différente avec un titre en plusieurs parties comme FF7 Remake. « Je sais qu'il y a des demandes pour FF9. Quand on y pense, c'est un jeu avec un contenu énorme. Et je me demande si c'est possible de faire tenir tout cela dans un seul jeu. C'est une question difficile, vraiment difficile ».

Final Fantasy IX plus beau que jamais avec le mod Moguri.

Source : Video Games, JP Games.