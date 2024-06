FF9 Remake donne quelques nouvelles qui vont décevoir. Et on peut aisément imaginer pourquoi après l'incompréhension générale au sujet de Yoshi-P. Que sait-on ?

Lors de l'événement de streaming en direct de Final Fantasy 14, intitulé lettre du producteur, Naoki Yoshida, le directeur du jeu, a mis fin à certaines rumeurs circulant au sujet de FF9 Remake. Yoshida, souvent appelé Yoshi-P par les fans, a pris soin de clarifier sa position avec l'aide d'un traducteur. Histoire d'éviter un potentiel malentendu. Voici que l'on peut apprendre.

FF9 Remake et Yoshi-P

En effet, il semble que des traductions automatiques d'une précédente interview réalisée pendant une tournée pour la nouvelle extension Dawntrail aient provoqué des malentendus concernant les futurs projets de Yoshida. Ces traductions avaient suggéré une implication possible de Yoshida dans le développement d'un remake FF9. Cependant, lors de l'événement en direct, Yoshida a clairement affirmé qu'il ne travaille pas sur un remake de Final Fantasy 9. Il a décrit FF9 9 comme un "titre merveilleux et substantiel", soulignant que la taille et la complexité du jeu nécessiteraient une approche très prudente et réfléchie si un remake devait être envisagé.

Des clarifications

Outre les clarifications concernant FF9, l'événement en direct a également fourni des mises à jour importantes. Surtout pour les joueurs de Final Fantasy 14. Une bêta ouverte pour la version Xbox a eu lieu en février dernier. Et il a été annoncé que les joueurs auront besoin d'un abonnement Xbox Game Pass. Pour accéder à la version complète sur Xbox Series X/S. De plus, l'extension très attendue de Final Fantasy 14, Dawntrail, est prévue pour le 2 juillet 2024. Les précommandes sont déjà ouvertes. Et l'accès anticipé commencera le 28 juin 2024 à 2 heures du matin, heure du Pacifique.

En fait, l'intervention de Naoki Yoshida a permis de clarifier des malentendus. Et de mettre un terme aux spéculations sur un remake de Final Fantasy 9. En même temps, les nouvelles concernant Final Fantasy 14 continuent d'enthousiasmer les fans. Surtout avec l'approche de la nouvelle extension. En conclusion, Yoshida reste concentré sur l'amélioration et l'expansion de l'univers de Final Fantasy 14. Tout en reconnaissant l'importance et le charme intemporel des anciens titres de la franchise.