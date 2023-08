FF7 Remake a marqué le début d'une nouvelle ère pour Final Fantasy 7, une véritable saga dans la saga. Cette réécriture extrêmement audacieuse de l'œuvre originale a plu et sa suite, Rebirth, est désormais attendue de pied ferme. Le trailer du jeu dévoilé lors du Summer Game Fest a encore fait monter la hype autour du titre prévu début début 2024. Avant cette sortie extrêmement attendue, les fans de Final Fantasy 7 auront de quoi faire avec un nouveau jeu. Les amoureux de la saga vont certainement apprécier le nouveau trailer de ce jeu ultime.

Nouveau trailer pour FF7 Ever Crisis

Il n'y a pas que Final Fantasy 7 Rebirth dans la vie. Square Enix se prépare aussi à lancer un certain FF7 : Ever Crisis. Le free-to-play sera disponible sur iOS et Android le 7 septembre prochain. Avant son lancement, le jeu se montre dans une nouvelle bande-annonce dédiée au gameplay qui va mettre à l'eau à la bouche des fans. Comme l'éditeur l'avait déjà indiqué, le système de combat d'Ever Crisis s'inspirera de celui de la version PS1 de Final Fantasy 7, avec des affrontements au tour par tour utilisant une jauge ATB, qui détermine l'ordre dans lequel les personnages agissent.

On peut voir que l'action et la caméra seront particulièrement dynamiques pour coller aux tendances actuelles. En plus des capacités, des magies, des invocations et des Limit Breaks bien connus du public, FF7 Ever Crisis intègre une nouvelle mécanique d'enchaînement assez classique pour un JRPG. Vos personnages pourront effectuer des « Limit Combos » avec multiplicateur de dégâts en attaquant les uns après les autres, un peu comme dans Xenoblade Chronicles. Pour que tout le monde puisse profiter du jeu au mieux, Square Enix a aussi intégré un mode automatique et un mode accéléré. Ce dernier demandera une très bonne maîtrise du système de combat étant donné qu'il faudra prendre vos décisions rapidement.

Au-delà du gameplay, c'est surtout pour l'histoire que les fans de FF7 devraient se plonger dans Ever Crisis. En effet, le jeu retracera non seulement les moments forts de toute l'histoire de la série, mais offrira aussi un tout nouveau contenu scénaristique sur la jeunesse de Sephiroth. Rendez-vous le 7 septembre sur iOS et Android pour découvrir tout cela dans le free-to-play.