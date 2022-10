Qui se souvient ou se soucie encore de FF7 First Soldier ? Peu de monde à la vue de la décision annoncée par Square Enix.

Clap de fin pour FF7 First Soldier

Tout avait pourtant bien commencé pour FF7 First Soldier et ses plus d'1 million de joueurs préinscrits. Mais voilà, entre la potentielle hype de l'annonce due à cette franchise culte et le lancement, le constat global n'est pas suffisamment positif. Et comme tous les jeux qui ne sont pas squattés en nombre, c'est déjà (presque) la fin !

Après quasiment un an passé à dos de chocobos, à se battre au corps à corps et à tirer depuis les toits de Midgar Undercity, c'est avec le cœur lourd que nous annonçons la fin du service pour Final Fantasy VII The First Soldier. Les serveurs fermeront le 11 janvier 2023 à 8h00. Malgré tous nos efforts pour fournir des mises à jour régulières avec du contenu inédit et engageant, nous n'avons pas été en mesure de livrer l'expérience que nous espérions et que vous méritez. Donc nous avons pris la décision extrêmement difficile d'arrêter le service FFVII The First Soldier. Nous voulons vous remercier de tout votre soutien au cours de la dernière année. Bien qu'il ne reste qu'un peu moins de 3 mois avant la fermeture des serveurs, nous continuerons de procéder à des mises à jour donc nous espérons que vous profiterez de FF7 The First Soldier jusqu'à la toute fin. Via le communiqué de presse.

Et sinon c'était quoi FF7 The First Soldier ? Un... battle royale ! Sachant que les fans viennent sur la franchise pour ses mécaniques J-RPG, ses histoires et ses personnages, c'était mal engagé. N'est pas Fortnite qui veut !