FF7 Remake porte parfaitement son nom, lui qui bouleverse la trame scénaristique pourtant chère aux fans du jeu PS1. Square Enix a fait preuve d'audace avec cette nouvelle direction et ça devrait être encore plus vrai dans FF7 Rebirth. Cette suite prévue début 2024 commence vraiment à faire parler d'elles avec quelques leaks qui mettent l'eau à la bouche, mais tous les joueurs n'y sont certainement pas aussi sensibles. Pourquoi ? Tout simplement parce que certains attendent avant tout une grosse annonce concernant FF7 Remake qui pourrait bientôt tomber. Et si cette fois c'était la bonne ?

L'espoir est là pour FF7 Remake

FF7 Remake est sorti il y a plus de 3 ans en exclusivité PS4, avant d'arriver sur PC fin 2021. Mais toujours rien pour les joueurs Xbox, qui aimeraient eux aussi profiter de l'aventure. Ces dernières semaines, ils ont repris espoir après l'annonce de la sortie de FF14 sur Xbox en 2024. À l'époque, Phil Spencer témoignait de son envie de travailler avec Square Enix pour que d'autres Final Fantasy arrivent sur les consoles de Microsoft. Surtout qu'un montage partagé par l'une des filiales de Xbox à l'occasion de la fête des pères, sur lequel Barret de FF7 Remake et sa fille Marlène apparaissaient, était venu rajouter de l'huile sur le feu avant d'être supprimé. La dernière annonce de Xbox vient encore faire renaître l'espoir.

La firme vient d'annoncer qu'une conférence Xbox Digital Broadcast aura lieu pendant le Tokyo Game Show le 21 septembre prochain à 11h, heure française. Au programme, des nouvelles des productions Xbox et Bethesda bien sûr, mais aussi et surtout des annonces concernant des jeux de studios asiatiques. Les prochains titres développés en Asie qui rejoindront le Xbox Game Pass seront aussi dévoilés durant l'événement. Square Enix aura également une place importante lors du salon japonais. Et alors que les rumeurs autour d'un nouveau trailer pour FF7 Rebirth se font persistantes, certains espèrent que les deux géants de l'industrie annoncent enfin une version Xbox Series de FF7 Remake à l'occasion.

Une conférence qui réserve son lot de belles annonces

FF7 Remake prochainement sur Xbox ? On croise les doigts. D'autant que le dirigeant des Xbox Games Studios se rendra personnellement sur place et avait réitéré sa volonté de voir plus de Final Fantasy sur Xbox récemment et s'il y a bien un moment pour faire une révélation en grande pompe, c'est au Tokyo Game Show. La firme de Redmond ne ménage en tout cas pas ses efforts pour renforcer sa position sur le marché.

L'an dernier, l'arrivée sur Xbox de plusieurs jeux cultes dont Persona 5 avait été dévoilée pendant la conférence du TGS, alors l'entreprise réserve sûrement au moins une grosse annonce aux joueurs. Si elle concerne FF7 Remake et qu'en plus le jeu arrive dans le Game Pass, les joueurs seraient certainement preneurs... En plus, rappelons que Xbox a recruté il y a peu Mena Sato Kato, une ancienne de chez PlayStation qui est désormais directrice des partenariats Xbox au Japon. Il faudra donc suivre attentivement la conférence du 21 septembre prochain en espérant que la nouvelle tant attendue tombe enfin.