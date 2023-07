On peut dire que FF7 Remake porte parfaitement son nom. En plus de remettre une œuvre culte au goût du jour visuellement, le titre de Square Enix a aussi surpris par sa structure, car il n'adapte que le début de l'aventure vécue par Cloud dans Midgar à l'époque, sur PS1. Surtout, il se permet une réécriture de l'histoire du jeu culte, sa fin ayant complètement déstabilisé les fans à l'époque, eux qui s'attendaient à revivre exactement les mêmes événements qu'en 1997. Pendant l'épopée, un personnage apparaît aussi sous un jour totalement différent : Aerith. Et on sait enfin pourquoi, alors que le jeu nous avait laissé avec pas mal de questions dont on attendait les réponses dans FF7 Rebirth.

ATTENTION SPOILER ! Les lignes qui suivent contiennent des spoils majeurs sur les événements qui se déroulent dans FF7 Remake.

Une énorme révélation sur Aerith dans FF7 Remake

La forme est particulièrement étonnante. Dans un tweet, le compte japonais de Square Enix fait une révélation majeure sur Aerith. L'entreprise annonce comme si rien n'était que la fleuriste possède bien des souvenirs du futur qu'elle n'est pas censée avoir, comme de nombreux joueurs le pensaient déjà. En effet, durant FF7 Remake, la jeune femme paraît à plusieurs moments au courant d'événements à venir dans le futur.

Par exemple, lors d'une discussion avec Cloud au début du jeu, elle semble déjà savoir que Sephiroth est toujours en vie, alors que celui-ci est censé être décédé il y a plusieurs années, (pendant Crisis Core, d'ailleurs). Plus tard dans le jeu, une autre discussion entre Tifa et Aerith interpelle. « J'ai besoin que tu... » « Mettes Marlène en sécurité, c'est ça ? », répond Aerith à Tifa, comme si elle était déjà au courant de sa demande. Ces nombreux moments particulièrement étranges avaient à la fois intrigué, mais aussi semé la confusion au sein de la communauté.

Enfin la vérité dans FF7 Rebirth ?

À plusieurs reprises, le personnage évoque aussi sa mort de façon énigmatique. Lors de l'affrontement final face à Sepihroth, Aerith déclare également qu'elle et ses amis peuvent « changer les choses », autrement dit changer le cours de l'histoire, ce qui montre qu'elle sait qu'une deuxième timeline existe, ce qui sera confirmé définitivement avec la présence de Zack à la fin du jeu.

Square Enix explique que malheureusement, dès qu'un Whispers la touche, Aerith perd une partie de ses souvenirs du futur. Difficile de comprendre pourquoi elle a ses facultés, mais on peut imaginer que cela est dû au fait qu'elle soit la dernière descendante des Anciens. En tout cas, on peut s'étonner de la manière dont Square Enix fait cette révélation, alors que le sujet sera très certainement abordé dans FF7 Rebirth, qui doit sortir en début d'année 2024. Lui aussi fait déjà l'objet de nombreuses rumeurs et spéculations depuis la révélation de son premier trailer en juin.