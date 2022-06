Plus de place au doute on sait désormais combien de jeux comprendra FF7 Remake. Ce sera donc une trilogie et bonne nouvelle, le troisième opus est déjà en développement.

La conférence autour du 25e anniversaire de Final Fantasy 7 n’a pas déçu. Entre l’annonce du remaster Crisis Core Reunion et celle de FF7 Remake 2 alias Rebirth, Square Enix a gâté ses fans. Plus intéressant encore, l’éditeur s’est même permis de parler de la suite.

Une trilogie FF7 Remake

FF7 Rebirth sera donc le second jeu de la trilogie de remakes. Son nom et son trailer sont plutôt évocateurs, il ne s’agira donc plus de suivre à la lettre les événements du jeu original mais bien de proposer une nouvelle histoire. Chaque jeu est donc développé en parallèle, et Square Enix a annoncé que FF7 Remake 3 était déjà en cours de développement. Son titre sera cependant révélé plus tard.

Comme révélé pendant le stream, il y a quatre projets Final Fantasy 7 développés en parallèle (ndlr : l’un d’eux est le jeu mobile Ever Crisis). Même si chacun de ces quatre titres joue un rôle différent, ils seront tous connectés de par leur représentation hautement qualitative du monde et des personnages de FF7. En étant impliqué dans le développement de chacun des projets originaux, je comprends la vision et la réflexion derrière chacun d’eux. Je suis activement impliqué dans le développement de chacun de ces quatre jeux. - Tetsuya Nomura

En attendant les fans de Final Fantasy vont se régaler dans les mois à venir. Entre Crisis Core Reunion cet hiver, Final Fantasy 16 l'été 2023 et FF7 Remake 2 l'hiver prochain, la saga a encore de beaux jours devant elle.