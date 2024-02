FF7 Rebirth, c'est dans deux jours. Autant dire que la communauté est prête à s'y plonger corps et âme. On n'a quasiment plus rien à raconter au sujet du jeu, car l'heure sera bientôt à la découverte. Pourtant, en amont de son arrivée, quelque chose d'étrange a eu lieu. Le premier chapitre du remake, sorti en 2020, vient de recevoir une nouvelle update. Sur le papier, pourquoi pas, mais l'un des changements constatés par les joueurs a provoqué la surprise générale.

Un nouveau patch pour FF7 Remake, avec un changement spécial

D'abord, passons en revue les petites nouveautés de la mise à jour 1.003 qui a été déployé sur PlayStation et PC. La note de patch n'a pas été révélée, mais on sait que FF7 Remake a eu droit à des correctifs divers et variés. Rien d'anormal, c'est aussi le but d'une update, donc tout va bien. Ensuite, un utilisateur sur ResetEra a constaté que la tenue de Tifa dans le flashback à Nibelheim a été légèrement modifiée. Elle a maintenant un maillot de corps de couleur noire en plus de la chemise blanche. Un look qui correspond à celui qu'on voit dans Rebirth, d'où la retouche.

L'autre changement, peut-être plus conséquent, concerne le mod FFVIIHook. On ne va pas le décrire en détail, retenez simplement qu'il a servi à tacler de nombreux problèmes techniques de FF7 Remake sur PC. Le problème, c'est qu'il n'est plus compatible avec la nouvelle mise à jour. Il va sans dire que ça risque de faire quelques déçus, d'autant plus que certaines personnes ne comprennent pas les raisons derrière ce choix. Malheureusement, Square Enix ne semble pas prêt de faire machine arrière.

On termine par la nouveauté qui a perturbé quelques fans de FF7 Remake. Souvenez-vous, à la fin du jeu, Aerith dit la phrase suivante : « I miss it, the steel sky » qui a été traduite en français en « le ciel... est si cruel ». C'est une référence aux plaques immenses de Midgar que la jeune femme a toujours vu, la protégeant ainsi du ciel. Le hic, c'est que ce patch inédit a transformé la phrase en question. Dorénavant, elle dit « The sky… I don’t like it ». Cette ligne de dialogue, jugée comme étant moins impactante, a été modifiée pour une raison inconnue. Est-ce que ça a un rapport avec les événements de Rebirth ? En soi, ça pourrait l'expliquer, mais pour l'instant, on est dans le flou.