FF7 Rebirth a eu plusieurs occasions de briller aux Game Awards 2024, avec d'un côté le prix de la meilleure musique, et de l'autre l'annonce de son portage PC. Pour marquer le coup, FF7 Remake Intergrade, la version complète du premier volet avec le DLC centré sur Yuffie inclus, accueille une mise à jour visant à aider les joueurs à se mettre à la page.

Une mise à jour de FF7 Remake Intergrade pour speedrunner le jeu

Si cette mise à jour de FF7 Remake semble surtout cibler les joueurs PC en préparation de la sortie de Rebirth sur cette plateforme le 23 janvier prochain, elle est également déployée sur PS5. Ce patch permettra en tout cas à tout un chacun de littéralement speedrunner le premier opus, avec deux nouvelles fonctionnalités en ce sens.

Nous avons en premier lieu l'ajout d'une option en lançant une nouvelle partie : une « Longueur d'avance ». Celle-ci permet de démarrer le jeu avec des personnages de très haut niveau et équipés en conséquence, tant au niveau des armes que des accessoires. Cloud et ses amis seront donc immédiatement niveau 45, avec le nombre de points de compétences correspondant pour améliorer leurs armes. Certaines matérias seront également à leur niveau maximum. Enfin, vous recevrez 50 000 gils et différents consommables utiles pour littéralement rouler sur le contenu de FF7 Remake Intergrade.

La seconde fonctionnalité permet également d'arriver plus vite aux crédits du premier volet en attendant Rebirth sur PC, et éventuellement FF7 Remake 3 sur PS5, voire PS6 (s'il s'agira bien d'une exclusivité console à sa sortie dans les prochaines années). Baptisée sobrement « Avancée rapide », elle permet de regarder les cinématiques 1,5 à 2 fois plus vite, sans avoir à les passer, si cela vous intéresse. Voilà tout ce que propose cette mise à jour de FF7 Remake sur PS5 et PC. Aucun correctif n'est en effet à signaler, comme vous pouvez le voir dans les notes de patch (hélas uniquement en anglais) notamment sur la page Steam du jeu, citée en source ci-dessous.

Source : Page Steam de FF7 Remake Intergrade