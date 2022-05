FF7 Remake Intergrade pourrait enfin sortir sur Xbox Series et Xbox One. Deux ans après son lancement initial, l’exclusivité PS5 touche à sa fin et Square Enix prépare une annonce autour du jeu.

Suite aux déclarations de Square Enix puis de Nomura, FF Remake 2 est sur toutes les lèvres. Pourtant, certains attendent encore de pouvoir découvrir Cloud, Aerith et Tifa plus beaux que jamais : les joueurs Xbox. Leur tour est peut-être enfin venu.

FF7 Remake Intergrade bientôt sur Xbox Series ?

FF7 Remake sur Xbox Series ? Il serait enfin temps. Et Square Enix a visiblement une annonce à faire autour du titre réunissant la première partie du remake et le DLC centré autour de Yuffie. L’éditeur vient en effet de redéposer la marque FF7 Remake Intergrade au Japon (via Gematsu), signe qu’il prépare quelque chose autour du titre.

Le jeu étant déjà disponible sur PS5 et PC, il semblerait que les versions Xbox Series et Xbox One fassent parler d’elles. L’exclusivité console PlayStation avait été renouvelée pour une année lors de la sortie de FF7 Remake Intergrade sur PS5 en juin 2021. Le contrat entre Square Enix et Sony touchant à sa fin, l’éditeur japonais peut enfin le sortir sur consoles Xbox.

Il ne faudra pas attendre longtemps pour avoir des nouvelles, puisque des annonces autour de Final Fantasy VII sont attendues début juin pour célébrer le 25e anniversaire des aventures de Cloud et sa bande. FF7 Remake 2 pourrait d'ailleurs se montrer à cette occasion.