Plusieurs signes tendent à dire que FF7 Remake 3 pourrait nous mettre une gigantesque claque. Et ce sans attendre autant de temps qu'entre Remake première partie et Rebirth, a priori toujours en exclusivité PlayStation.

C'est en tout cas ce que l'on a pu glaner un peu partout en fouillant notre monde ouvert à nous. Si vous avez à ce titre trouvé que celui de FF7 Rebirth était gigantesque, FF7 Remake 3 risque de vous faire un choc. On vous récapitule tout cela.

Le gros du travail serait déjà fait pour FF7 Remake 3

Une semaine tout pile après la sortie du magistral FF7 Rebirth, Square Enix tourne déjà son regard vers la suite. C'est l'une des données que l'on peut retirer d'une interview de Naoki Hamaguchi, co-directeur du jeu, auprès du Washington Post. Celui-ci explique que le gros du travail pour la construction du monde de FF7 Remake 3 serait déjà fait. Ce grâce à l'énorme travail déjà abattu sur la seconde partie. L'homme travaille en tout cas actuellement sur un document de game design détaillant les « éléments clés » de Remake 3.

Le monde ouvert de Rebirth a en effet été globalement salué par la critique et le public. Le co-directeur du jeu a d'ailleurs précisé auprès du Washington Post que cela n'aurait pas été possible sans l'exclusivité PS5. Ne pas avoir eu à s'inquiéter de créer un terrain de jeu fluide et cohérent sur plusieurs plateformes aurait été salutaire pour Square Enix. Il convient toutefois de rappeler que The Witcher 3, une énorme source d'inspiration pour le monde ouvert de Rebirth, était quant à lui multiplateformes. Pour autant, l'histoire nous a bien montré que cela ne l'a pas empêché d'être un chef d'œuvre plutôt bien optimisé.

Le monde ouvert de Rebirth est déjà immense... et celui de la troisième partie risque de l'être encore plus ! © KiKiToes

Une troisième et dernière partie énorme à plus d'un titre

Si on en croit les dires de Naoki Hamaguchi, il se pourrait ainsi que l'attente pour FF7 Remake 3 ne soit pas si longue que prévu. Le monsieur a toutefois tenu durant son interview à modérer les ardeurs des fans. Dans la troisième partie, nous pourrons en effet explorer le monde grâce au Highwind, un vaisseau volant. Avec cela en tête, le terrain de jeu de Rebirth ne serait clairement pas adapté. Il faudra donc remanier la formule du monde ouvert dans la troisième partie. Celui-ci pourrait ainsi être encore plus énorme qu'il ne l'est déjà dans Rebirth. Voilà qui promet.

Pour conclure, et ce n'est pas véritablement une surprise : FF7 Remake 3 devrait très certainement être une exclusivité PlayStation. Il semble que la restitution de l'interview par le Washington Post ait semé la confusion sur ce point. Il y est écrit que « la totalité de la trilogie Final Fantasy 7 Remake n'est pas encore confirmée comme une exclusivité Sony ». Toutefois, les éloges faites par Naoki Hamaguchi envers la PS5 pour leur permettre de développer leur monde ouvert tendent à le confirmer. Il est dans tous les cas fort probable que la troisième et dernière partie du Remake ne sorte pas avant quelques années. Nous avons donc largement le temps d'en avoir le cœur net.