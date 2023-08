FF7 Remake n'est plus exclusif à la PS4 depuis plus de trois ans, mais pourtant, le jeu n'est sorti que sur les consoles PlayStation, et sur PC. Faut-il abandonner tout espoir de voir un jour le remake d'un des épisodes les plus cultes, si ce n'est le plus iconique pour beaucoup, sur Xbox ? Une déclaration est tombée et tout n'est peut-être pas complètement mort...

Quand sort FF7 Remake sur les consoles Xbox ?

Un récent montage a suscité l'émoi chez les joueurs Xbox. À l'occasion de la fête des pères au Brésil, le constructeur a publié une image avec des papas et leurs enfants biologiques ou de substitution. On pouvait notamment voir Geralt et Ciri de The Witcher 3, Clémentine et Lee des jeux Telltale The Walking Dead, ou encore Barret et Marlène de FF7 Remake. Des fans y ont vu un teasing pour le portage Xbox Series & One du jeu, mais finalement, leurs espoirs ont été détruits. Ce n'était rien plus qu'une erreur, volontaire ou non, du profil Twitter brésilien du constructeur. Un compte visiblement coutumier du fait d'après certains commentaires.

Pour autant, faut-il perdre tout espoir de voir FF7 Remake sur Xbox et FF16 ? Pour Phil Spencer, il est évident que c'est un sujet, mais il ne veut pas forcer la main à Square Enix. « J'admets que lorsque les gens achètent une Xbox, il veulent s'assurer que les grands auxquels ils veulent jouer seront disponibles dessus. Il y a de toute évidence des accords commerciaux qui doivent être passés et des relations qui doivent être établies pour certains jeux. Donc vous en verrez davantage. Je ne vais pas les pousser. Ils doivent trouver leur propre rythme » (via Kotaku).

Phil Spencer préfère être prudent et ne pas brusquer les choses au sujet de FF7 Remake ou Final Fantasy 16 sur Xbox. Les mentalités n'étant pas les mêmes d'un pays à l'autre, surtout en affaires, Spencer souhaite peut-être éviter que la firme japonaise ne se braque pour X raison. Mais tout ne semble pas totalement perdu.

Crédits : PlayStation.

Une surprise l'année prochaine ?

Phil Spencer ne ferme donc pas la porte à des portages de jeux Square Enix, comme Final Fantasy 7 Remake ou Final Fantasy 16, mais il faut d'abord que les négociations aboutissent. Et pourquoi pas une annonce l'année prochaine, après la sortie de FF7 Remake 2 ? Les choses pouvant aller très vite dans l'industrie, rien n'est à exclure à ce stade. Quant à ce nouveau jeu qui fait office de suite, le remake étant découpé en plusieurs parties, Square Enix promet de « nouveaux sommets de narration ».

« Ce sera un honneur de faire découvrir FF7 Rebirth aux joueuses et aux joueurs du monde entier en début d'année prochaine. Dans le nouveau volet de cette histoire captivante, Cloud et ses amis ; certains nouveaux, d'autres familiers ; se lancent dans une nouvelle aventure. Ainsi, même les personnes qui ne connaissent pas le précédent opus ou Final Fantasy 7 pourront profiter de l'histoire. Toute l’équipe a travaillé avec ardeur et avec amour pour l'univers de FFVII, afin d'offrir une expérience inoubliable pour les néophytes comme pour les fans de longue date. Le jeu atteint de nouveaux sommets de narration cinématique et propose des combats immersifs et frénétiques, ainsi que de l'exploration dans un monde immense. Nous sommes impatients de vous en dire davantage cette année » avait déclaré Yoshinori Kitase, le producteur du jeu dans un communiqué de presse.

Si vous n'en pouvez plus d'attendre FF7 Remake 2, vous pouvez toujours lire cette énorme révélation qui confirme une théorie, mais attention, puisque ça spoile le précédent volet... Le jeu quant à lui sera disponible en exclusivité PS5 dès le début 2024.