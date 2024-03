Dans un article de blog du site de Square Enix, les développeurs de FF7 Rebirth se sont chacun fendus d'un message à destination des fans. Parmi ceux-ci, l'on trouve celui de l'éminent scénariste Kazushige Nojima. Celui-ci a exprimé sa joie d'y voir approfondis certains éléments qu'il estimait survolés dans le jeu original.

Les personnages de FF7 Rebirth plus attachants que jamais

C'est un fait : Final Fantasy 7 n'aurait pas obtenu un statut aussi légendaire sans ses protagonistes. Les noms de Cloud, Tifa, Aerith, Barrett, Red-XIII, Sephiroth et tant d'autres ont à jamais marqué les esprits. En dépit des limitations techniques du jeu original sur PlayStation 1, leur character design demeure une référence dans la franchise culte de Square Enix. Il existe cependant un point sur lequel le jeu original a fait quelques impasses : les relations entre eux.

Kazushige Nojima, éminent scénariste du jeu original, a ainsi indiqué en quoi les changements de FF7 Rebirth et Remake ont été bénéfiques. Les deux titres ont en effet permis de donner plus de temps aux interactions entre les personnages et étoffer leurs caractères individuels. Un bienfait que l'on doit notamment à de nombreuses cinématiques et à des éléments rajoutés par rapport à l'œuvre originale. Selon Nojima, la trilogie Remake brille surtout en ce sens s'agissant d'Aerith et Tifa.

Une belle représentation de l'amitié entre les deux jeunes femmes

« Quand nous avons terminé la création du jeu Final Fantasy 7 original, un programmeur s'est tourné vers moi. Il m'a dit comprendre qu'Aerith et Tifa n'avaient pas l'air de beaucoup s'apprécier. J'ai été choqué en entendant ça. D'après moi, cet incroyable voyage les avait forcément rapprochées. Mais je me suis rendu compte trop tard que ce n'était pas aussi évident que cela. La faute à trop peu de scènes et de dialogues pour développer leur relation. J'ai longtemps regretté de ne pas avoir fait plus pour elles », dit-il dans son message aux joueurs.

Avec FF7 Rebirth et le premier épisode, Nojima estime que ce regret de longue date a été corrigé de la plus belle des manières. Selon lui, le temps supplémentaire pris à étoffer les liens entre les différents personnages rend hommage à sa vision du jeu original. « C'est à travers ce lien étroit entre les personnages et leur planète que le projet est né », ajoute-t-il. Il conclut son message aux fans du dernier chef d'œuvre Final Fantasy en date avec une certaine modestie. « Merci à ce programmeur il y a de cela tant d'années. J'imagine qu'on peut également le remercier pour avoir inspiré les relations touchantes et florissantes qui se nouent dans Rebirth. Grâce à cela, Tifa et Aerith figurent parmi les personnages préférés des fans ». Et nous sommes entièrement d'accord avec lui.