FF7 Remake porte extrêmement bien son nom. Square Enix a osé réinventer totalement le RPG de la PS1 en proposant non seulement une structure originale, mais aussi un scénario bien différent de celui de l'époque. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat est perturbant. Les fans semblent quand même avoir été conquis par le jeu et attendent avec impatience sa suite, FF7 Rebirth. Malheureusement, les joueurs Xbox n'en sont pas encore là, puisque FF7 Remake n'est toujours pas disponible sur leur console. Alors que l'espoir était en train de renaître, une bien mauvaise nouvelle vient de tomber.

Toujours pas de FF7 Remake sur Xbox

Ce week-end, le compte brésilien de Xbox a publié un montage sur X à l'occasion de la fête des pères qui a mis la communauté en émoi. Le visuel montrait plusieurs papas accompagnés de leur enfant... dont Barret et sa fille Marlène. Problème, FF7 Remake n'est pas disponible sur les consoles de la marque. Une boulette ou un teasing pour une annonce imminente ? Évidemment, la communauté préférait clairement envisager cette dernière option. Malheureusement, Microsoft vient de se prononcer : une sortie de FF7 Remake sur Xbox n'est pas au programme. Le média Eurogamer a contacté la firme de Redmond, qui a déclaré que « l'image a été postée par erreur et supprimée, car elle incluait un titre non disponible sur Xbox ».

Un gros coup dur pour les joueurs, mais attention, cela ne veut pas dire que le RPG n'arrivera jamais sur Xbox One et Series. Il ne faut simplement pas espérer que cela se produise à court terme. Rappelons que la sortie du MMORPG Final Fantasy 14 sur les consoles de Microsoft vient juste d'être annoncée et que davantage de jeux Square Enix sortiront sur Xbox, de quoi rassurer les fans frustrés de la sortie de Final Fantasy 16 en exclusivité sur PS5.

FF7 Rebirth très attendu par les fans

Ce qui est certain, c'est que FF7 Rebirth, le deuxième épisode de la trilogie de remakes, sortira bien sur PS5 uniquement. L'impatience grimpe chez les joueurs depuis la révélation de la bande-annonce du jeu lors du Summer Game Fest, qui laissait entrevoir des bouleversements scénaristiques majeurs par rapport à l'œuvre originale, dans la droite lignée de la conclusion de FF7 Remake. Rappelons que le RPG est toujours prévu pour le début d'année 2024, sans plus de précision. Avant cela, les joueurs pourront découvrir la jeunesse de Sephiroth et revivre tous les événements de la grande saga FF7 grâce au free-to-play Final Fantasy 7 Ever Crisis qui sort le 7 septembre prochain sur iOS et Android.