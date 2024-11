Les fans de FF7 Remake et Rebirth pourraient bientôt avoir une bonne nouvelle. Jusqu’ici exclusifs à l’écosystème PlayStation, ces jeux cultes pourraient enfin s’ouvrir à d’autres plateformes. Naoki Hamaguchi, le directeur du jeu, a laissé entendre qu’une sortie sur Xbox était sérieusement envisagée. Square Enix, de son côté, semble déterminé à toucher un public plus large. Voici ce qu’il faut retenir.

Une envie d’atteindre plus de joueurs

Dans une interview récente avec GamesRadar, Naoki Hamaguchi a exprimé son souhait de rendre la trilogie Final Fantasy 7 Remake accessible à davantage de joueurs. « Nous voulons créer un environnement où plus de personnes peuvent jouer à ces jeux », a-t-il expliqué. Cette déclaration s’inscrit dans la nouvelle stratégie de Square Enix, qui cherche à s’éloigner des exclusivités pour adopter une approche multiplateforme.

L’éditeur a en effet tiré des leçons de la réception commerciale mitigée de Final Fantasy 16 et Rebirth. Pour rester compétitif, il devient essentiel de s’adresser à un public plus vaste.

Un avenir sur Xbox ?

Hamaguchi a également partagé une anecdote personnelle qui n’a pas manqué de faire réagir. « J’ai une Xbox moi-même, c’est une plateforme formidable », a-t-il confié. Bien que cela reste une opinion personnelle, cela montre que l’idée d’une sortie Xbox n’est pas si éloignée de la réalité.

Des discussions internes chez Square Enix auraient déjà eu lieu pour évaluer la faisabilité de portages Xbox pour Final Fantasy 7 Remake et Rebirth. Si rien n’est encore officiel, tout semble pointer vers une volonté de franchir ce cap. L’ouverture à la Xbox s’inscrit dans une logique de marché. Takashi Kiryu, PDG de Square Enix, a récemment déclaré que l’avenir de l’industrie passait par la diversification. Avec une audience mondiale de plus en plus variée, ignorer des plateformes comme la Xbox serait une erreur stratégique.

Proposer ces jeux sur plusieurs plateformes permettrait non seulement d’élargir leur base de joueurs, mais aussi d’amplifier les revenus. Pour une saga aussi emblématique que FF7, ce choix semble presque inévitable.

Source : GamesRadar