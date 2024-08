Le directeur de FF7 Rebirth, Naoki Hamaguchi, a récemment partagé des informations intrigantes concernant le troisième volet tant attendu de la série. Lors d'un panel intitulé Summoning a Masterpiece, Hamaguchi a dévoilé que les joueurs pourront découvrir une version renouvelée et plus forte d'un personnage emblématique de la saga.

FF7 Remake 3 va changer ce personnage culte

Ainsi, Hamaguchi a souligné que l'équipe de développement de FF7 Remake 3 souhaitait offrir aux fans une Tifa différente de celle qu'ils ont connue dans les deux premières parties du remake. Bien que Tifa ait toujours été un personnage fort et indépendant, cette nouvelle itération promet d'ajouter de nouvelles dimensions à son personnage, tant sur le plan émotionnel que physique. Les joueurs peuvent s'attendre à une Tifa plus mature, plus résiliente, et capable de faire face à des défis encore plus grands. Ce développement marque une évolution significative dans l'arc narratif de Tifa. Reflétant les événements et les défis auxquels elle a été confrontée tout au long de l'histoire.

En plus de ces détails sur l'évolution du personnage, Hamaguchi a également révélé que le troisième volet introduira un nouveau système de jeu, centré autour de Tifa. Bien que les détails spécifiques n'aient pas été entièrement divulgués, ce nouveau gameplay pourrait impliquer des mécaniques inédites. Offrant aux joueurs une nouvelle façon d'interagir avec Tifa et d'exploiter ses capacités au combat. Cette annonce suscite beaucoup d'excitation parmi les fans, qui spéculent déjà sur les possibilités que ce nouveau système pourrait apporter. Notamment en termes de combat, d'exploration, ou encore de stratégie.

Un accueil positif à cette déclaration

Dans tous les cas, les commentaires sont tous positifs à ce sujet et les joueurs semblent heureux de l'attention apportée au personnage de Tifa dans FF7 Remake 3. On peut ainsi lire sur X (ex-Twitter) :4o mini

Plus d'attention pour Tifa, c'est une victoire pour nous tous

ou encore :

La suprématie de la reine de la rue !

Ces changements sont une bonne idée car ils permettent de revitaliser un personnage emblématique tout en offrant une expérience de jeu fraîche et innovante. En faisant évoluer Tifa, tant sur le plan de sa personnalité que de ses compétences, les développeurs montrent qu'ils prennent en compte les attentes des fans tout en évitant la redondance narrative.

Source : Naoki Hamaguchi via QiddiyaGaming