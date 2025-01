FF7 Remake 3 a la lourde tâche de conclure dans un final épique cette revisite de l'un des plus grands jeux de la franchise phare de Square Enix. Le premier épisode Remake et Rebirth s'en sont dans l'ensemble brillamment sorti s'agissant de réimaginer les moments les plus mémorables du titre original, tant sur le plan dramatique que plus loufoque. Les fans surveillent donc ce dernier opus de très près. Le directeur du jeu s'est justement confié plus avant sur quelques points attendus par les joueurs afin de les rassurer à ce sujet.

Un FF7 Remake 3 qui va mettre de belles claques aux fans du jeu original ?

Comme le jeu original, la trilogie Remake alterne plus ou moins habilement entre passages épiques et moments assez exubérants. Comme la manière assez originale pour Cloud d'entrer dans la demeure de Don Corneo dans FF7 Remake, ou les moments passés à Costa Del Sol ou le Gold Saucer dans Rebirth. Naturellement, FF7 Remake 3 ne devrait pas déroger à la règle et encore nous gâter de tels événements mémorables, dans un sens comme dans l'autre.

S'agissant du côté loufoque de la chose, de nombreux fans du jeu original se demandent notamment si FF7 Remake 3 nous fera (re)vivre l'iconique combat de claques entre Tifa et Scarlet, la première ayant à un moment donné besoin d'évacuer un peu de frustration vis-à-vis de la seconde. Dans une interview auprès de Defamicogamer concernant les mini-jeux à attendre dans ce troisième opus, son directeur Naoki Hamaguchi a tenu à les rassurer. « Beaucoup de joueurs nous ont dit vouloir retrouver ce passage. Je pense donc que nous allons en faire quelque chose de formidable, donc surveillez ça de près ».

Via de précédentes déclarations de son directeur, nous apprenions que FF7 Remake 3 devrait un peu lever le pied au niveau des mini-jeux par rapport à Rebirth. Fort heureusement, le combat de claques entre Tifa et Scarlet ne devrait pas faire partie des contenus coupés (de même que le très populaire Queen's Blood, qui au contraire va connaître de gros changements). La chose pourrait cependant prendre plutôt la forme d'une cinématique que d'un mini-jeu. Il faudra malheureusement faire preuve d'un peu de patience avant de prendre la claque tant espérée par ce troisième et ultime épisode.

Source : Defamicogamer