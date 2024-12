La période des remises de prix démarre progressivement en ce mois de décembre. Avant les Game Awards, qui s'élève comme la grand-mess du jeu vidéo, plusieurs événements moins médiatisés mais qui ont tout de même leur importance se tiennent. On pense notamment aux PlayStation Partner Awards 2024 Japan Asia, organisés par Sony Interactive Entertainment, à Tokyo, le 3 décembre dernier. Parmi les jeux récompensés, on retient FF7 Rebirth, un prix qui a permis d'en apprendre un peu plus sur la troisième partie du remake concocté par Square Enix.

Un troisième remake pour FF7 qui va corriger le tir

Ce mardi 3 décembre, Final Fantasy VII Rebirth se voyait salué par deux prix : le Grand Prix, remis aux trois jeux les plus vendus au Japon sur l'année (ici, Black Myth Wukong, le DLC d'Elden Ring et FF7 Rebirth), ainsi que le Prix du choix des joueurs, remis à 5 jeux élus par le public sur une liste de trente. Dans le cadre de l'événement, Naoki Hamaguchi a été convié à répondre à quelques questions.

Le réalisateur de FF7 Rebirth et sa suite est revenu sur la conception de cette deuxième partie de ce remake de Final Fantasy VII sous forme de triptyque. Parmi ses déclarations, une a particulièrement retenu l'attention. Il a été demandé à Hamaguchi si la réception de Rebirth a eu un impact sur la conception de la troisième partie du remake. Il se trouve que l'homme exprime bien un regret.

La seule chose que je regrette à propos de ce titre, c'est que la quantité de contenu était si importante que le pourcentage d'utilisateurs ayant joué à tout le contenu était très faible. Je ne pense pas que nous ayons commis une erreur en augmentant la quantité de contenu, mais comme nous avons lié les trophées au contenu, le taux d'acquisition des trophées a été extrêmement faible.

Dans le prochain jeu, nous envisageons de faciliter l'obtention des trophées. Naoki Hamaguchi, durant les PlayStation Partner Awards 2024 Japan Asia.

Statistiques du trophée Platine de FF7 Rebirth selon PSNProfiles. Capture d'écran en date du 6 décembre 2024. © Gameblog

Les statistiques des joueurs sont bien donc utiles ! Elles sont un moyen pour les équipes de développement d'évaluer ce qui a fonctionné ou non auprès d'eux. Hamaguchi avait conçu son jeu pour laisser une plus grande liberté d'exploration et d'expérimentation par rapport au premier FF7 Remake. Cependant, c'était visiblement trop. On comprend mieux les déclarations du créateur il y a quelques jours. En effet, il confiait qu'il y aurait certainement moins de mini-jeux dans le prochain opus.