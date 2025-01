L’ultime partie du remake de Final Fantasy 7 est actuellement en développement et de temps à autre, on nous donne de ses nouvelles. FF7 Remake 3 va avoir la lourde tâche de conclure une épopée titanesque débutée en 2020. L’attente est énorme, d’autant que Rebirth a mis la barre très haute. Pour faire encore plus fort, FF7 Remake 3 va devoir tout donner. Il y a également un autre point sur lequel les joueurs se posent beaucoup de questions : l’exclusivité.

FF7 Remake 3 répond à une question que beaucoup de fans se posent

FF7 Remake et FF7 Rebirth sont sortis tous deux sur PlayStation avant de débarquer sur PC. Final Fantasy 7 Remake s’est quant à lui trouvé à cheval entre deux générations, PS4 et PS5, et on aura dû attendre l’arrivée de son DLC pour le voir débarquer sur PS5 à l’époque, près de six mois après le lancement de la console. Rebirth quant à lui aura été directement exclusif à la PS5, laissant de côté la PS4. Peu importe la configuration, des fans sont restés sur le carreau.

Compte tenu du temps que va mettre FF7 Remake 3 à arriver, certains joueurs se sont demandé si le prochain volet tant attendu ne finirait pas lui aussi par être exclusif à la PS6, la prochaine console de Sony. Après tout, même si on a du mal à s’en rendre compte, la PS5 est déjà à la moitié de sa vie (si l’on prend la moyenne de 8 ans pour un changement de génération), la PS5 Pro faisant office d'upgrade de mi-parcours. Dans une interview pour 4Gamer, Yoshinori Kitase a été questionné sur le sujet. Et lorsqu’on lui demande si FF7 Remake 3 sera exclusif à la PS6, celui-ci répond sans détour que non, « il n’y a aucun souci à se faire » là-dessus.

Non, pas d'exclusivité PS6 mais rien n'est joué pour le PC

Que les fans se rassurent donc, ils pourront profiter du prochain FF7 Remake sur PS5. À n’en pas douter, les joueurs PC aussi, bien qu’on peut déjà parier qu’il y aura bien encore une histoire d’exclusivité console. Rien n’a été dit cela dit, le studio pourrait tout à fait changer de stratégie pour ce nouvel opus.

FF7 Remake 3 est en développement intensif, Kitase affirme même que « le développement a commencé dès la fin de Rebirth », ça fait donc environ neuf mois à l’heure où ces lignes sont écrites. Il reste encore tout à faire, mais le studio nous fait déjà d’énormes promesses. Il a été dit que le jeu serait plus dense que Rebirth avec la possibilité d’explorer davantage, mais que les mini-jeux seront revus à la baisse. La narration quant à elle aura encore son lot de surprises, et on ne va pas s’en plaindre. Le studio nous a prévenu, FF7 Remake 3 sera « le meilleur jeu de la trilogie ». On a plus qu’à prendre notre mal en patience désormais, mais en tout cas, oui, le jeu ne sera pas une exclusivité PS6. Voilà qui est plutôt rassurant.

Source : 4gamer.net