En attendant d'en voir plus du très surveillé FF7 Remake 3, Naoki Hamaguchi, son directeur donne de bonnes et rassurantes nouvelles concernant son développement.

Square Enix et l'équipe de développement de FF7 Remake 3 entretiennent de grands espoirs à l'égard de ce dernier épisode final. Ce malgré des résultats visiblement plutôt décevants pour le pourtant très bon FF7 Rebirth. Cela n'a toutefois pas impacté le moral de son directeur Naoki Hamaguchi et de son équipe, visiblement bien déterminés à offrir une nouvelle conclusion en apothéose pour Cloud et ses amis.

Le développement de FF7 Remake 3 avance avec le vent en poupe

Alors que FF7 Rebirth est sorti fin février dernier, l'équipe derrière la trilogie revisitée des aventures de Cloud est déjà sur le pied de guerre s'agissant de FF7 Remake 3. Si quatre ans ont séparé les sorties de FF7 Remake et Rebirth, notamment en raison du DLC Integrade pour le premier épisode, l'attente ne devrait pas être aussi longue pour le dernier chapitre de cette revisite d'un véritable monument du jeu vidéo.

Le gros du travail de FF7 Remake 3, notamment s'agissant d'une structure en monde ouvert, a en effet déjà été mise en place sur Rebirth. Les fans ne devraient donc en principe pas attendre quatre ans pour le final en apothéose tant surveillé. C'est en tout cas ce qu'espère Naoki Hamaguchi, son directeur. Celui-ci s'est d'ailleurs fendu du message suivant sur son compte X.com personnel : « Il ne reste plus que deux mois pour 2024. Tout au long de l'année, j'ai été vraiment heureux de voyager à travers le monde pour rencontrer les médias et la communauté autour de la sortie de Rebirth. Actuellement, nous travaillons dur sur le développement de FF7 Remake 3, afin de le lancer dès que possible ».

Un final fantastique et grandiose en perspective ?

En dépit d'un succès commercial visiblement décevant pour les derniers jeux Final Fantasy en date que sont FF16 et Rebirth, Square Enix entendrait tout miser FF7 Remake 3. Il serait selon eux question de « l'un des jeux les plus aimés de l'histoire du jeu vidéo », avec une grande souplesse dans le suivi de l'histoire, sans dénaturer celle du légendaire jeu original, notamment grâce au vent de liberté offert par le Highwind, le célèbre véhicule volant. Il faudra cependant s'armer d'un peu de patience pour voir si ce dernier opus sera véritablement à la hauteur d'énormes attentes tant auprès de Square Enix que des fans.

Source : Naoki Hamaguchi sur X.com