Si certains attendaient encore de pouvoir à jouer à FF7 Rebirth sur PC, le jeu sort ce jeudi 23 janvier 2025 sur cette plateforme et sera notamment déblocable vers 14h00 / 15h00 pour les utilisatrices et utilisateurs Steam. Est-ce la version ultime pour autant ? Bien qu'il soit plus beau et plus fluide que sur PS5 Pro, il y a encore du clipping de textures et des petites chutes de framerate à déplorer. Mais c'est l'absence du FSR d'AMD, d'effets ray tracing ou du frame generation qui pénalisent un peu le titre à sa sortie. Pour connaître notre avis complet, rendez-vous sur notre test de la version PC de Final Fantasy VII Rebirth.

Tout va bien pour FF7 Remake 3

Maintenant que FF7 Rebirth est ressorti sur PC, les membres de l'équipe ont l'esprit complètement libre pour penser uniquement au prochain chapitre Final Fantasy 7 Remake Partie 3. Une conclusion qui pourrait opérer un changement important pour la trilogie en sortant à la fois sur PS5 et PC au lancement. Rien n'a encore été confirmé, mais quand on voit la rapidité à laquelle Square Enix a dégainé le portage de la partie 2, et la nouvelle stratégie multiplateforme de l'éditeur, c'est tout à fait possible. D'autant plus après que la société ait déclaré ne peut plus pouvoir être exclusif à une seule plateforme.

À l'heure d'écrire FF7 Remake 3 n'a pas encore de date, mais le jeu a redonné officiellement de ses nouvelles et elles sont très bonnes. « Tout se passe très bien. Après la fin de FF7 Rebirth, nous avons immédiatement commencé à travailler sur le troisième jeu, et à la fin de l'année 2024, nous avions terminé une version capable de confirmer ce que nous devions viser en tant que jeu. Nous voyons déjà la direction que nous voulons prendre, et nous y travaillons depuis le début de l'année. Nous avançons sans retard par rapport au calendrier que nous nous étions fixés lorsque nous avons lancé le projet de remake, et nous espérons que vous l'attendrez avec impatience » a déclaré le directeur Naoki Hamaguchi à Famitsu.

Yoshinori Kitase, qui était aux côtés d'Hamaguchi-san pour l'interview, a aussi redit que Tetsuya Nomura avait proposé le scénario final de FF7 Remake 3 à la fin de l'année dernière. Nomura-san a eu une consigne claire : « élaborer un scénario qui clôture la série de remakes en respectant le jeu original, tout en procurant un sentiment de satisfaction absent de celui-ci ». Cette mission a semble t-il été respectée puisque les équipes sont très satisfaites de la fin et pensent que les fans le seront également.

