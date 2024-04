Les fans de Final Fantasy ont pu se régaler avec FF7 Remake et continuer sur cette lancée avec l'épisode très récent Rebirth. Et on le sait depuis longtemps, il est nécessaire d'avoir une troisième partie pour boucler la boucle. Et justement à ce propos, les choses avancent bien. Assez pour ressentir une grande excitation et s'imaginer déjà manette en main. Explications.

Quelques infos sur FF7 Remake 3

Sur le réseau social Twitter, une spécialiste de la licence, toujours très bien informée, à savoir Audrey (Aitaikimochi) dévoile quelques infos. Que sait t-on ? D'après elle, la troisième partie de la refonte du célèbre jeu FF7, très attendue par les amateurs du genre, est en bonne voie selon les dernières nouvelles partagées par les principaux créateurs du jeu. Tetsuya Nomura, le directeur du projet, a révélé que le scénario principal est déjà terminé. Il envisage de commencer l'enregistrement des voix prochainement, signe que le projet progresse à un rythme soutenu.

L'originalité de ce nouveau jeu, pourrait se distinguer par une proposition innovante de Yoshinori Kitase, producteur du jeu. Kitase a suggéré à Nomura d'ajouter un élément inédit qui n'était pas présent dans le jeu original. Bien que Nomura reste discret sur les détails de cette nouveauté, il est convaincu que cela ajoutera une touche particulière qui devrait ravir les fans.

Kitase, de son côté, est déterminé à produire un jeu exceptionnel sans compromettre la qualité malgré les contraintes de temps. Il attribue l'efficacité du développement de FF7 Rebirth, la seconde partie du remake, au fait de conserver la même équipe de développement que pour les précédentes itérations. Il est optimiste quant à la possibilité de maintenir ce même rythme pour le développement de la troisième partie. Rappelant que Rebirth a été réalisé en trois ans. Période incluant le développement d'un contenu téléchargeable.

Une belle évolution

Kitase espère également que l'univers de FF7 pourra continuer à évoluer même après l'achèvement de la trilogie du projet de remake. Cependant, la priorité reste la conclusion réussie de la troisième partie. Il envisage que ce dernier chapitre puisse marquer la fin de son implication directe dans la série. En raison de son âge. Dans cette perspective, il souhaite clore cette trilogie sur une note positive, espérant que Cloud et tous les personnages trouveront leur bonheur à la fin. Kitase souligne que c'est son opinion personnelle et qu'il souhaite terminer la trilogie sans laisser d'affaires inachevées.

En résumé, les fans de Final Fantasy VII peuvent se réjouir. L'équipe en charge de la refonte reste stable et expérimentée, promettant ainsi un produit final à la hauteur des attentes. L'ajout proposé par Kitase pourrait également introduire des innovations captivantes pour enrichir encore davantage l'expérience de jeu.