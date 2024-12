FF7 Remake 3 avance doucement du côté de son développement. Le créateur en parle et a une très bonne nouvelle pour de nombreux fans pour qui Final Fantasy 7 Rebirth n'a pas forcément été une réussite.

C'est probablement le jeu le plus emblématique de toute la franchise : Final Fantasy VII s'offre depuis quelques années un remake... en trois parties ! L'initiative est surprenante, mais permet de redécouvrir le jeu plus en profondeur. Après les deux premiers morceaux, c'est désormais FF7 Remake 3 que les fans attendent. Cependant, certains éléments rébarbatifs des précédentes itérations, en particulier de Rebirth, ne seront pas de retour pour cet ultime partie. De nouvelles déclarations vont probablement diviser une partie des joueuses et joueurs.

FF7 Remake 3 ne fera pas la même erreur que Rebirth

Naoki Hamaguchi, le réalisateur de FF7 Remake 3, s'est assis dernièrement pour répondre aux questions de Daily Star. Ça a été l'occasion d'aborder l'avenir tout en revenant sur ce que les équipes de Square Enix ont appris du développement et de l'accueil de la seconde partie de ce triptyque, à savoir Final Fantasy VII Rebirth.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'homme est à l'écoute de sa communauté. De fait, dans l'interview, il relève des éléments du dernier opus qui n'ont pas fait l'unanimité auprès des joueuses et joueurs. Conscient de ces retours, ce sera l'occasion d’adapter le cap pour FF7 Remake 3. D'une part, il souhaite que le trophée platine soit moins compliqué à obtenir. D'autre part, il va étudier la question des mini-jeux :

Nous réfléchirons à la manière de réduire le nombre de mini-jeux pour qu'ils soient plus faciles à gérer pour les joueurs qui ont dit, à juste titre, qu'il y en avait peut-être trop pour eux. Naoki Hamaguchi, pour Daily Star.

Hamaguchi-san ne pense pas avoir commis d'erreur pour Rebirth. À ses yeux, le nombre conséquents de mini-jeux collait bien avec le jeu. Cependant, il sait aussi qu'avec une telle quantité, tout ne peut pas plaire à tout le monde. C'est donc naturel qu'une part des fans n'y ait pas été sensible. Certes, il ne regrette pas son choix. Néanmoins, il confirme que le problème ne devrait pas se rencontrer à nouveau sur FF7 Remake 3. Voilà qui va donc en ravir certains ! Mais, ça risque de décevoir celles et ceux qui appréciaient le concept...

Une course de Chocobos dans FF7 Rebirth. © Square Enix

Malgré des éléments qui ont laissé une partie des joueuses et joueurs sur le bas côté, Hamaguchi se dit ravi de la réception de FF7 Rebirth. Même s'il n'est pas exempt de défauts, le jeu ne manque pas de qualité non plus à bien des égards. Ce n'est pas pour rien qu'il est nommé aux Game Awards, notamment dans la catégorie « Jeu de l'année ». Dès lors, il est un parfait outil pour orienter le développement du dernier pan du remake de FF7 Remake.