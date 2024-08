Dans une vidéo de présentation officielle publiée sur YouTube intitulée "Final Fantasy VII Rebirth Summoning A Masterpiece", Square Enix a dévoilé des détails prometteurs concernant le troisième volet très attendu de la trilogie FF7 Remake. Les créateurs du jeu, Naoki Hamaguchi et Yoshinori Kitase, ont partagé leurs ambitions pour ce dernier chapitre. Et c'est ultra prometteur.

FF7 serait hors norme

En fait les deux hommes affirment que ce sera une expérience inoubliable pour les fans de la franchise. Naoki Hamaguchi, directeur du projet, a déclaré avec une grande confiance que le troisième jeu surpassera toutes les attentes des fans. Il a affirmé que ce nouvel opus sera non seulement l'un des plus aimés, mais également l'un des jeux les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo, redéfinissant ainsi les standards du genre. Hamaguchi a insisté sur le fait que l'équipe de développement est déterminée à offrir une conclusion épique. Qui marquera durablement les esprits des joueurs.

De son côté, Yoshinori Kitase, producteur de la série, a exprimé son désir d'élargir encore plus l'univers de FF7. Selon lui, les joueurs peuvent s'attendre à une fusion harmonieuse entre la nostalgie du jeu original et les innovations apportées par cette nouvelle version. Kitase a souligné que l'équipe a pris en compte tous les retours des joueurs des deux premiers volets pour façonner un jeu qui répondra exactement aux attentes des fans. Il a encouragé les fans à anticiper de grandes choses. Soulignant l’importance de la synergie entre l’ancien et le nouveau dans cette conclusion de la trilogie. Bref, de magnifiques promesses. Forcément, dans ces conditions, on se doute que le jeu risque d'être attendu au tournant. Même si c'était déjà le cas avec le succès des deux premiers épisodes de ce FF7 Remake.

En somme, cette vidéo de présentation renforce l'anticipation autour du dernier volet de FF7 Remake. Laissant présager une conclusion mémorable à cette réinterprétation moderne du classique de 1997. Les fans du monde entier sont désormais plus impatients que jamais de découvrir comment Square Enix compte fusionner innovation et nostalgie. Pour clôturer cette trilogie de manière spectaculaire.

Source : Square Enix