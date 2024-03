FF7 Rebirth est en train d'être dévoré en long, en large, et en travers par les joueurs. La communauté est clairement en effervescence devant la sortie de la suite du remake, et qui pourrait la blâmer ? Maintenant, Square Enix va pouvoir officiellement passer à autre chose, c'est-à-dire le dernier opus de la nouvelle trilogie. En vérité, le travail a déjà commencé depuis un bon bout de temps. La preuve, on a encore eu des informations supplémentaires sur ce troisième jeu à venir, et c'est plutôt excitant.

ATTENTION, l'article qui suit comprend des SPOILERS concernant FF7 Remake ET Rebirth, ainsi que Final Fantasy 7 (l'original). Vous êtes prévenus.

De nouvelles informations sur FF7 Remake 3

Pour vous remettre dans le contexte, le développement de FF7 Remake 3 (nom provisoire) a débuté en juin 2022. Et de ce qu'on a cru comprendre, ça avance plutôt bien, en particulier au niveau du script. Kazushige Nojima a normalement fait une première esquisse complète du récit, ce qui nous donne une idée de l'état du projet. Aujourd'hui, c'est Naoki Hamaguchi, l'homme aux commandes derrière Rebirth, qui s'est entretenu avec IGN au sujet de la fameuse conclusion du remake. Il n'est pas trop rentré dans les détails, mais on a tout de même appris des choses intéressantes.

Déjà, il a commencé par parler de Rocket Town, la ville où habite Cid. Elle pourrait être parcourue dans FF7 Remake 3, là où ce n'est pas le cas dans le nouvel opus. « Au vu de la façon dont nous présentons le personnage de Cid dans le Remake, c'est-à-dire d'une façon un peu différente, Nojima-san, Nomura-san et moi étions tous alignés sur cette décision d’envisager cela pour le prochain titre ». Ce n'est donc pas sûr et certain, mais on peut avoir bon espoir de retrouver ce lieu dans l'acte final de la refonte.

D'ailleurs, pourquoi la zone de Rocket Town n'a pas été incluse dans FF7 Rebirth ? Eh bien, on a eu une explication à ce sujet. En fait, l'idée était de se concentrer sur la région de Gongaga, qui est optionnelle dans le jeu de base. « Dans l’original, la zone de Gongaga était optionnelle pour les joueurs. Nous voulions donc nous y plonger et l'explorer plus en profondeur pour Rebirth ». Il faut parfois faire des choix difficiles, en particulier lorsqu'il s'agit d'un remake, quitte à décevoir une partie des fans. Après, est-ce qu'ils sont vraiment fâchés par rapport à ça, c'est la question.

Un casting inattendu au rendez-vous ?

FF7 Rebirth et le premier chapitre du remake ont également surpris les joueurs par un autre aspect : l'intégration de personnages venus de la compilation Final Fantasy VII. On pense évidemment à Weiss de Dirge of Cerberus qui apparaît dans le DLC INTERmission ou, plus récemment, Elena. Mais est-ce qu'il y en aura d'autres dans la troisième partie ? Hamaguchi n'est pas contre, en particulier au vu des retours positifs de la communauté. Par contre, ce n'est pas une décision gravée dans le marbre, alors il faut prendre ça avec des pincettes.