Dans une interview exclusive auprès de VG247, le directeur de FF7 Remake 3 indique en effet vouloir apporter un « twist différent » par rapport à Rebirth. Ce second épisode apportait en effet un changement radical par rapport à la partie exclusivement consacrée à Midgard dans FF7 Remake premier du nom. À savoir la transition d'un jeu couloir à un monde ouvert. Le troisième et dernier volet devrait ainsi réserver son lot de surprises s'agissant de son design.

Un nouveau twist pour l'épisode final FF7 Remake 3

Pour beaucoup de joueurs, FF7 Rebirth portait bien son nom par rapport à un FF7 Remake réussi, mais qui tirait un peu trop en longueur un arc narratif de Midgard qui n'occupe qu'assez peu de place dans le jeu original. Plus grand, plus spectaculaire, le second volet a connu un très beau succès critique, nominé dans de nombreuses catégories aux cérémonies de fin d'année comme les Game Awards 2024, mais hélas considéré comme une déception d'un point de vue commercial par Square Enix. La faute peut-être à un monde ouvert trop grand et un brin répétitif, avec une foultitude de mini-jeux qui n'ont pas fait l'unanimité. Naoki Hamaguchi, directeur de FF7 Remake 3, semble avoir entendu ces doléances, et cet ultime épisode entend bien surprendre son monde.

« Avec Rebirth, nous avons essayé de faire mieux que d'autres jeux en monde ouvert, avec des zones chacune différente et comportant de nouvelles expériences amusantes au fil des régions. D'où notamment la présence de mini-jeux. Allons-nous continuer sur cette voie avec FF7 Remake 3 ? Avons-nous atteint la perfection ? Ce ne serait pas un nouveau jeu excitant si tel est le cas. Je veux donc ajouter un twist différent à la suite de Rebirth, réarranger les choses et apporter un regard neuf à son design. On ne veut pas se contenter d'une redite, on veut proposer de nouvelles expériences excitantes ».

Le génial Queen's Blood sera-t-il à nouveau de la partie ? © Square Enix

Une envolée épique qui ne va pas se construire en un jour

On sait déjà que le Highwind occupera un rôle extrêmement important dans FF7 Remake 3. L'équipe entend également nous proposer une plus grande liberté s'agissant de faire avancer l'histoire. On sait enfin que le grand final du Remake devrait encore nous surprendre s'agissant des différents arcs des personnages emblématiques du jeu original. Tout ceci pour, sur le papier, nous proposer une véritable apothéose. Malgré un développement qui avance bien, il faudra donc a priori se montrer patient pour constater de l'ampleur des ambitions et des changements opérés sur cette suite et fin très surveillée.

Source : VG247