Ces nouvelles nous proviennent du site japonais 4gamer.net, qui a interviewé 164 créateurs japonais pour savoir à quoi s'attendre de leur part en 2025. Naoki Hamaguchi, directeur de FF7 Remake 3, en faisait partie. L'homme s'est dernièrement beaucoup exprimé à son sujet et nous en dit donc un peu plus. Le mot-clé à retenir dans son cas est cependant « patience ».

FF7 Remake 3 continue bien sa route vers une conclusion épique

Le directeur de FF7 Remake 3 n'a jamais manqué d'occasions de parler du fruit du travail de son équipe sur la trilogie. Il avait notamment indiqué dernièrement que le troisième opus sera « le meilleur et plus épique de la série ». Il sera question de pousser l'aspect monde ouvert introduit dans Rebirth à son paroxysme, notamment grâce à l'aéronef Highwind. Cela devrait également offrir plus de liberté aux joueurs pour faire avancer à leur convenance l'intrigue du dernier épisode.

Naoki Hamaguchi nous revient donc par l'entremise de 4Gamer pour donner quelques nouvelles de FF7 Remake 3. « L'équipe de développement et moi-même mettons tous nos efforts dans le troisième épisode de la série Final Fantasy 7 Remake. Le développement progresse bien. Mais, s'il vous plaît, faites preuve d'encore un peu de patience avant que de nouvelles informations soient annoncées ».

Même si l'équipe travaille activement sur ce troisième opus et entend le faire arriver dès que possible, sa fenêtre de sortie reste encore incertaine. De manière optimiste, il pourrait sortir aux environs 2026 ou 2027. Square Enix entretient en tout cas d'énormes ambitions à son sujet. Mais nous ne devrions donc pas le voir apparaître avant un moment dans un futur événement PlayStation. FF7 Remake 3 est en tout cas bien entré en phase de pleine production, et l'histoire serait d'ores et déjà écrite. Aux dernières nouvelles, son sous-titre serait « Reunion ». Quoi qu'il en soit, les fans pourront éventuellement patienter avec la sortie du portage PC de FF7 Rebirth le 23 janvier à venir.

Source : 4gamer.net