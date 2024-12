Après deux premiers épisodes radicalement différents et un FF7 Rebirth de haute volée, l'encore non nommé FF7 Remake 3 devrait placer la barre plus haut encore.

C'est en tout cas ce qu'a avancé son directeur, Naoki Hamaguchi, dans le cadre d'une interview sur la chaîne YouTube Final Fantasy Union. De ce que l'on en a entendu jusque-là, l'équipe semble vouloir fournir une conclusion magistrale à la série avec FF7 Remake 3. Le géant japonais Square Enix couve également de grandes ambitions et beaucoup d'espoir à son sujet. Il semblerait cependant que ce troisième épisode n'a pas le droit à l'erreur.

FF7 Remake 3 : un final en apothéose hors du commun, sinon rien ?

À de nombreuses reprises depuis la sortie d'un FF7 Rebirth globalement encensé par la critique et les joueurs, son directeur Naoki Hamaguchi n'a pas manqué d'occasions de dire que FF7 Remake 3 sera grandiose et encore meilleur en tous points. Ce notamment au niveau de l'histoire, avec un final proprement épique, et un titre qui devrait, selon lui, se placer comme « l'un des meilleurs et plus appréciés jeux de la série ». Puisque cela fait dix ans que la même équipe travaille sur la série Remake de FF7, elle a gagné beaucoup d'expérience, et aurait donc les moyens de ses colossales ambitions.

FF7 Remake 3 devrait, là encore d'après une interview de son directeur, également corriger quelques défauts de Rebirth, à savoir notamment un monde ouvert un peu trop chargé en activité annexes, et un suivi de l'histoire linéaire, tout en apportant quelques « surprises » supplémentaires, notamment grâce à la grande de déplacement offerte par le Highwind. En dépit de ses nombreuses qualités, Rebirth n'a pas connu le succès commercial escompté et même beaucoup déçu Square Enix sur ce point. L'éditeur japonais ajouterait donc une pression supplémentaire sur les épaules de la talentueuse équipe.

Naoki Hamaguchi a en effet avancé auprès de Final Fantasy Union que Square Enix a donné à son équipe « la mission absolument essentielle de terminer la trilogie avec un FF7 Remake 3 qui se doit d'être le meilleur jeu de la série possible ». On a cela dit vu que le directeur se sent confiant d'accomplir cette intimidante tâche, et il persiste encore en ajoutant : « Je suis vraiment fier de ce qu'on a fait avec Rebirth en se détachant d'une expérience linéaire pour créer un monde ouvert plus libre et excitant. Cela nous servira définitivement pour la suite ». Espérons en effet que celle-ci sera bien à la hauteur d'ambitions aussi énormes que l'attente des fans.

Source : Final Fantasy Union sur YouTube