Après le Gwent dans The Witcher 3, le Queen's Blood de FF7 Rebirth s'est imposé comme un nouveau jeu de cartes dans le jeu qui a définitivement eu son joli succès. À tel point qu'il en existe maintenant des versions physiques, pour y jouer dans la vraie vie. Naturellement, vu l'engouement autour de ce jeu, il était impensable qu'il ne fasse pas son retour dans FF7 Remake 3. Naoki Hamaguchi, son directeur, est justement revenu sur ce point dans une récente interview.

Un Remake de Queen's Blood dans FF7 Remake 3 ?

Que vous découvriez FF7 Rebirth grâce à son portage PC ou que vous y ayez joué dès sa sortie sur PS5, vous avez forcément déjà dû faire une (et sûrement plusieurs) partie de Queen's Blood. Pour les autres, un petit rappel s'impose : il s'agit d'un jeu de cartes sur un plateau à base de tuiles en plusieurs lignes. Chaque carte dispose de statistiques et capacités propres. L'idée est d'occuper le plus de tuiles que son adversaire, et gagner le maximum de points par ligne. Un concept sur le papier assez simple, mais diablement addictif. À tel point qu'on le retrouvera naturellement dans FF7 Remake 3. Rassurez-vous cependant, il ne s'agira pas de simplement le reprendre tel quel.

Naoki Hamaguchi, directeur de Rebirth et de sa suite, entend en effet bien faire revenir le Queen's Blood dans FF7 Remake 3, mais en plus l'étoffer. On peut notamment penser à de toutes nouvelles cartes pour que les joueurs les plus émérites soient en mesure de construire des decks toujours plus fous. Mais cela ne devrait pas s'arrêter là, selon son directeur. Celui-ci souhaite en effet intégrer ce jeu désormais très populaire « d'une manière qui est unique » à FF7 Remake 3.

La forme que prendre cette incorporation reste toutefois un mystère. Rappelons que l'équipe dernier le troisième et ultime épisode de la trilogie Remake travaille dessus depuis moins d'un an. Même si l'histoire semble déjà en place, tout le reste est à faire. Heureusement, Rebirth a servi de bonne base s'agissant du monde ouvert, même en prenant en compte la présence du vaisseau volant Highwind. Quoi qu'il en soit, son directeur entretient de grandes ambitions pour FF7 Remake 3, qui devrait pour lui être « le meilleur de la série » et qui devrait nous surprendre. Verdict quand nous l'aurons entre les mains, a priori pas avant quelques années.

© Square Enix

Source : Denfaminicogamer