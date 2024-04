Deux mois à peine après la sortie de FF7 Rebirth, nous avons déjà d'autres nouvelles de FF7 Remake 3. Plus spécifiquement, celles-ci nous proviennent de la chaîne musicale officielle de Square Enix.

Nous y retrouvons Tetsuya Nomura et Kazushige Nojima, deux véritables légendes s'agissant de Final Fantasy. Avec beaucoup de légèreté, ceux-ci ont indiqué qu'ils « travaillent déjà dur » sur FF7 Remake 3. Qui dit chaîne musicale dit également la présence d'une autre icône de la franchise : Nobuo Uematsu. Sa contribution n'est plus à présenter, notamment avec la magistrale bande-son de FF7 Rebirth.

FF7 Remake 3 est déjà sur la piste

Malgré des chiffres en-dessous des attentes de Square Enix au Japon, F77 Rebirth a par ailleurs été un éclatant succès en ce début d'année. Le titre doit notamment sa réussite à l'ouverture vers un monde ouvert bien construit, et surtout une intrigue et des personnages qui se développent crescendo. Cela augure du très bon pour un final en apothéose dans FF7 Remake 3.

La dernière vidéo officielle en date de Square Enix permet justement aux fans d'être rassurés sur ce point. Tetsuya Nomura et Kazushige Nojima planchent en effet déjà sur la suite. « Nous sommes déjà repartis sur les chapeaux de roue », nous indiquent-ils. Maintenant que le gros du travail est fait sur la construction du monde ouvert, nous pouvons espérer une sortie plus prochaine de FF7 Remake 3. Cependant, l'ajout du Highwind dans les moyens de locomotion de Cloud et ses amis pourrait poser quelques soucis d'échelle. Compte tenu du succès de la licence, gageons tout de même que Square Enix va se donner les moyens d'une fin de trilogie aussi ambitieuse.

Un final qui s'annonce encore plus grandiose que Rebirth ? © Square Enix

Le retour d'une légende musicale de Final Fantasy

Aussi iconiques soient-ils, Tetsuya Nomura et Kazushige Nojima n'étaient pas les invités d'honneur de cette interview. Centrée sur la musique, celle-ci a fort logiquement donné une place prépondérante à un certain Nobuo Uematsu. Le maître compositeur s'est donc joint à l'engouement de ses comparses autour de FF7 Remake 3. Du haut de ses 65 ans, il a montré un certain intérêt à reprendre du service pour ce final, tout du moins pour le thème principal. Il a en tout cas indiqué qu'il « s'agirait pour lui d'un honneur ».

Les trois hommes se sont montrés prudents sur ce point, mais leur enthousiasme à l'idée de retravailler ensemble était palpable. Il ne serait donc pas étonnant que le retour de Nobuo Uematsu soit officiellement confirmé bientôt. Quant à voir le fruit de leur dur travail sur FF7 Remake 3, il faudra certainement faire preuve d'encore un peu de patience. Vous pouvez trouver l'interview dans son intégralité ci-dessous, sous-titrée en anglais (le français n'est malheureusement pas disponible).