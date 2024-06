C'est notamment les réponses aux fans de Motomu Toriyama, co-directeur de FF7 Rebirth qui ont retenu l'attention. Celui-ci estime que FF7 Remake 3 pourrait être meilleur que le second opus, et même que le légendaire jeu original, sur de nombreux points.

Une plus grande liberté dans FF7 Remake 3

Si l'on en croit Square Enix, FF7 Remake 3 pourrait ne pas se laisser autant désirer que Rebirth par rapport au premier opus. Une grande partie du travail aurait en effet été raccourcie grâce à la direction prise par le second épisode. Celui-ci ne recevant pas de DLC, le final de la trilogie pourrait arriver courant 2027. Pour autant, l'équipe ne compte visiblement pas se reposer sur ses lauriers, afin de proposer un épisode ultime dont les fans se souviendront.

C'est notamment ce qu'a rapporté le bien informé Nagia, en traduisant une session Q&A autour de FF7 Remake 3. Motomu Toriyama, co-directeur de Rebirth est d'abord revenu sur le fait que Square Enix entend offrir dans le prochain jeu plus de liberté aux joueuses et joueurs. Cela passera entre autres par le Highwind, dernier véhicule du jeu, qui a le luxe d'être volant. Cloud et ses amis devraient donc pouvoir explorer chaque zone du troisième épisode dans n'importe quel ordre.

Un final véritablement en apothéose ?

Cela ne viendrait en revanche pas impacter la qualité de l'histoire, loin de là-même, toujours selon Motomu Toriyama. Il serait notamment question de proposer une fin « encore plus mémorable et émouvante » que celle du jeu original. Cela vient peut-être en réponse à la fin controversée de Rebirth. Nous l'avons justement vu avec les deux précédents épisodes : le Remake raconte une histoire assez différente de celle narrée dans l'œuvre de base sortie en 1997 sur PS1. En ce sens, l'interrogé promet que tous les mystères encore non élucidés trouveront également une réponse dans FF7 Remake 3.

Sur le papier, cet ultime épisode de la trilogie s'annonce donc particulièrement prometteur pour les fans. Il faudra toutefois faire preuve d'un peu de patience pour voir le résultat final. De même, la question se pose quant à l'exclusivité de FF7 Remake 3. Square Enix a annoncé récemment vouloir maximiser ses profits en s'ouvrant aux autres plateformes. Puisque Rebirth aura probablement été porté sur PC d'ici à 2027, une sortie simultanée du dernier opus de la trilogie sur PS5 et PC ne serait pas entièrement à exclure, sauf accord d'exclusivité signé avec Sony dès la genèse du Remake du légendaire Final Fantasy 7. Nous avons toutefois le temps de voir tout cela venir.